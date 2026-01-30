सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और इसने सिनेमाघरों में अपनी रिलीज के सात दिन भी पूरे कर लिए हैं. इस व़र ड्रामा ने वीकेंड और छुट्टियों में अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन वर्किंग डेज में इसके कलेक्शन में मंदी भी देखी गई. हालांकि ये फिल्म 200 करोड़ के पार हो चुकी है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ ने दर्शकों का दिल छू दिया है. सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ ये फिल्म थिएटर्स में दर्शकों को खींचने में भी कामयाब हो रही है. हालांकि गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद से इसकी कमाई में वर्किंग डेज होने के चलते हर दिन काफी गिरावट देखी जा रही है, बावजूद इसके इसने अब तक डबल डिजिट में ही कलेक्शन किया है.

अब गुरुवार को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता भी पूरा कर लिया है. ऐसे में फिल्म के कलेक्शन पर गौर करें तो इसने 30 करोड़ से ओपनिंग की थी और फिर सोमवार को चौथे दिन तक इसने 180 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. वहीं 5वें दिन इसकी कमाई में पहली बार गिरावट आई और इसका कारोबार 20 करोड़ रहा. इसके बाद छठे दिन इसके कलेक्शन का ग्राफ काफी नीचे चला गया और इसने 13 करोड़ कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को इस फिल्म ने 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इस फिल्म की 10 दिनों की कुल कमाई अब 224.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘बॉर्डर 2’ हिट हुई या फ्लॉप?

‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 7 दिनों में 225 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि इस फिल्म का बजट 275 करोड़ रुपये (कोईमोई के मुताबिक) है. ऐसे में ये अब अपनी लागत वसूलने से महज 50 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है की दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म अपना बजट पार कर लेगी. वहीं इस फिल्म को अभी हिट होने के लिए अपनी लागत का 120% से 140% तक कमाना होगा यानी इसे 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी तभी इसे हिट का टैग मिलेगा.

‘बॉर्डर 2’ ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

‘बॉर्डर 2’ की कमाई में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही है. हालांकि ये फिल्म लगातार तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है और बड़ी- बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है. वहीं अब इस फिल्म ने तानाजी द अनसंग वॉरियर 11.13 करोड़, गुड न्यूज 10.8 करोड़, बाजीराव मस्तानी 10.52 करोड और डंकी 10.5 करोड़ सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

हालांकि ये फिल्म सनी देओल की 2023 की ब्लॉकबस्टर गदर 2 के 7वें दिन के कलेक्शन 23.28 करोड़ रुपये को पीछे नहीं छोड़ पाई है.

‘बॉर्डर 2’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है. इसे टी-सीरीज़ और जे पी फिल्म्स ने बनाया है. बॉर्डर 2 में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं . 1997 की फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई की घटनाओं पर आधारित थी, बॉर्डर 2 भी उसी संघर्ष के बैकग्राउंड पर बेस्ड है.

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. बॉर्डर 2 को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. इसमें मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह, प्रणव वशिष्ठ और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं.