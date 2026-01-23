सनी देओल की मच अवेटेड वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ गणतंत्र दिवस से पहले 23 जनवरी, शुक्रवार यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म का काफी बज बना हुआ है जिसके चलते इस फिल्म की अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग भी हुई है. ऐसे में ‘बॉर्डर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करने की उम्मीद है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं कि इस वॉर ड्रामा ने रिलीज के पहले दिन के लिए प्री टिकट सेल से कितने करोड़ कमा लिए हैं?

‘बॉर्डर 2’ ने एडवांस बुकिंग में कितना कर लिया कलेक्शन?

1997 में आई जेपी दत्ता की ‘बॉर्डर’ ब्लॉकबस्टर रही थी और अब 30 साल बाद इसका सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहा है. सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ के ट्रेलर और गाने पहले ही खूब पॉपुलैरिटी बटोर चुके हैं ऐसे में इस वॉर ड्रामा को फर्स्ट डे देखने के लिए धुआंधार प्री टिकट सेल हुई है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में ‘बॉर्डर 2’ के पहले दिन के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे तक 2 डी फॉर्मेट में 4 लाख 8 हजार 252 टिकटों की प्री बुकिंग हो चुकी है.

'बॉर्डर 2' की डॉल्बी सिने से 13 टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है.

4DX फॉर्मेट के शो में इसके 781 टिकटों की प्री बुकिंग हुई है.

वहीं IMAX 2D शो के लिए इसके 71 टिकटों की प्री सेल हुई है.

देश भर में इसकी कुल 4 लाख 9 हजार 117 टिकटों की प्री सेल की है.

इसी के साथ इसने बिना ब्लॉक सीटों के पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 12.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी एडवांस बुकिंग से हुई कमाई 17.5 करोड़ पहुंच चुकी है.

'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर 20 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी

बॉक्स ऑफिस की शुरुआती रिपोर्टों से फिल्म की डबल डिजिट में ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, फिल्म गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ी ओपनिंग और 2026 के सबसे ज्यादा वीकेंड कलेक्शन करने वाली फिल्मों में से एक बनने की राह पर है.

ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा बॉक्स ऑफिस अनुमानों के अनुसार, फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. वहीं कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक ये फिल्म 25 से 32 करोड़ के बीच ओपनिंग कर सकती है. वहीं अगर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है.

सनी देओल फिर रचेंगे इतिहास?

सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वे ऑल टाइम सबसे ज्यादा पहले दिन के कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकें. हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या 'बॉर्डर 2' में अभिनेता के 2023 में आई फिल्म 'गदर 2' की ऐतिहासिक ओपनिंग को पार करने की क्षमता है. उस समय, फिल्म ने पहले दिन अनुमानित 40.1 करोड़ रुपये कमाए थे और यह एक ऑल टाइ ब्लॉकबस्टर बन गई थी, इसने पैन इंडिया लेवल पर 525.7 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कुल 686 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.