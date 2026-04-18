शादी से पहले बेटी अंशुला पर बोनी कपूर ने लुटाया प्यार, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर बोनी कपूर इन दिनों इमोशनल नजर आ रहे हैं. वजह है उनकी बेटी अंशुला कपूर की शादी, जो जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं. एक पिता के लिए बेटी की शादी जितनी खुशी की बात होती है, उतनी ही इमोशनल भी होती है और यही एहसास बोनी कपूर के हालिया पोस्ट में दिखाई दे रहा है.

बोनी कपूर ने शेयर की बेटी की तस्वीर

बोनी कपूर ने सोशल मीडिया पर अंशुला की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कैफे में बैठी अपने डेजर्ट की फोटो क्लिक करती नजर आ रही हैं. इस कैंडिड फोटो के साथ उन्होंने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, 'उनकी बेटी शादी से पहले और भी ज्यादा प्यारी हो गई है.' इस पोस्ट ने हर फैंस के दिल को छु लिया है.

अंशुला की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और इससे पहले उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी काफी चर्चा में रहे. 'गोर धना' सेरेमनी में पूरा परिवार एक साथ नजर आया था. इसके अलावा, अंशुला ने अपनी बैचलरेट पार्टी साउथ कोरिया के सियोल में दोस्तों और कजिन्स के साथ मनाया, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

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बोनी कपूर का परिवार

बता दें कि अंशुला, बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना कपूर की बेटी हैं और एक्टर अर्जुन कपूर की छोटी बहन हैं. अपनी शादी के खास मौके पर अंशुला ने अपनी मां को याद करते हुए अपनी ब्राइडल ड्रेस में 'रब रखा' लिखवाया, जो उनकी मां कहा करती थीं. उनकी मां भले ही आज उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी. इसके अलावा बोनी कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ शादी की थी, जिनसे उनकी दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर है. अंशुला के साथ भी उनकी प्यारी बॉन्ड देखने को मिलती थी.

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