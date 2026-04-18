वीकेंड को घर बैठे बनाना है धमाकेदार, देख डालें ये नई रिलीज फिल्में और सीरीज, नहीं होंगे बोर!

मटका किंग (17 अप्रैल 2026) - अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में 1960 के दशक के बॉम्बे की कहानी है, जहां एक आम आदमी जुए के बड़े कारोबार में अपनी पहचान बनाता है. उसकी मेहनत, चालाकी और रिस्क से भरे फैसले उसे 'मटका किंग' बना देते हैं.