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वीकेंड को घर बैठे बनाना है धमाकेदार, देख डालें ये नई रिलीज फिल्में और सीरीज, नहीं होंगे बोर!

OTT Release This Week: अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर आई ये नई फिल्में और वेब सीरीज परफेक्ट हैं. रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस लिस्ट में हर तरह का कंटेंट शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Apr 2026 03:20 PM (IST)
OTT Release This Week: अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर आई ये नई फिल्में और वेब सीरीज परफेक्ट हैं. रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर इस लिस्ट में हर तरह का कंटेंट शामिल है.

अगर आप इस हफ्ते घर बैठे कुछ नया और मजेदार देखने की सोच रहे हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस बार शानदार कंटेंट रिलीज हुए है. 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 के बीच कई नई फिल्में और वेब सीरीज आई हैं, जिनमें हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा. चाहे रोमांस हो, एक्शन हो या फिर इमोशनल ड्रामा, इस हफ्ते की लिस्ट में सब कुछ है. अगर आप कन्फ्यूज हैं कि इस हफ्ते क्या देखें, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत काम की है.

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मटका किंग (17 अप्रैल 2026) - अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में 1960 के दशक के बॉम्बे की कहानी है, जहां एक आम आदमी जुए के बड़े कारोबार में अपनी पहचान बनाता है. उसकी मेहनत, चालाकी और रिस्क से भरे फैसले उसे 'मटका किंग' बना देते हैं.
मटका किंग (17 अप्रैल 2026) - अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में 1960 के दशक के बॉम्बे की कहानी है, जहां एक आम आदमी जुए के बड़े कारोबार में अपनी पहचान बनाता है. उसकी मेहनत, चालाकी और रिस्क से भरे फैसले उसे 'मटका किंग' बना देते हैं.
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दो दीवाने शहर में (17 अप्रैल 2026) - नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये एक रोमांटिक कहानी है, जिसमें एक कपल शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करता है. इसमें प्यार के साथ-साथ झगड़े और इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं.
दो दीवाने शहर में (17 अप्रैल 2026) - नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये एक रोमांटिक कहानी है, जिसमें एक कपल शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करता है. इसमें प्यार के साथ-साथ झगड़े और इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं.
Published at : 18 Apr 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Netflix Amazon Prime Video OTT Release

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