बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर उस दौर को याद किया, जब इंडस्ट्री में हड़ताल चल रही थी और सेट पर ताले लगे थे. बोनी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर इंडस्ट्री के साथी कलाकारों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलते दिख रहे हैं.

हड़ताल के वक्त वैष्णो देवी गए थे बोनी कपूर

फिल्ममेकर ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "साल 1986 में जब इंडस्ट्री में हड़ताल चल रही थी और सेट पर ताले लगे थे, तब हम वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकले थे. इस यात्रा के बाद जब इंडस्ट्री दोबारा खुली, तो सिने वर्कर्स की मदद के लिए 'होप 86' शो आयोजित किया गया.”

View this post on Instagram A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

तस्वीर में नजर आए ये दिग्गज एक्टर

उन्होंने बताया कि तस्वीरों में उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथी कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनमें पद्मिनी, अशोक, पूनम, मैं और सुरेश (नायडू) बाबू शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हम सब पहाड़ चढ़कर माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करने जा रहे थे कि हड़ताल खत्म हो जाए, इंडस्ट्री फिर से चलने लगे, सभी फिल्मों का काम आगे बढ़े, एसोसिएशन के सदस्यों को उनके मेहनताने में सही बढ़ोतरी मिले, और हड़ताल के कारण रुकी हुई फिल्में दोबारा रिलीज हो सकें."

क्यों हुई थी बॉलीवुड में हड़ताल?

साल 1986 में एक ऐसा भी समय आया,जब महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म टिकटों पर भारी-भरकम टैक्स लगा दिया था. ऐसा होते देख मनोरंजन जगत के कई दिग्गजों ने इसे जनता पर अन्याय माना और सड़कों पर उतर आए, जिनमें राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, और रणधीर कपूर जैसे सितारे शामिल थे.

View this post on Instagram A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

200 फिल्मों की शूटिंग हुई थी बंद

हड़ताल की वजह से पूरे मनोरंजन जगत को भारी नुकसान झेलना पड़ा था और करीब 200 फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी. डेढ़ लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे और स्टूडियो सूने. उस दौर में ये खबर विदेशों तक फैल गई थी. मामले को शांत करने के लिए एक्टर्स की एक समिति बनाई गई थी. दबाव बढ़ा तो सरकार झुकी और टैक्स 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए किया. हड़ताल खत्म हुई, लेकिन नुकसान भारी था. इंडस्ट्री ने एकजुटता दिखाई और ‘होप 86’ नाम से भव्य चैरिटी शो आयोजित किया गया. इसमें सितारों ने वर्कर्स की मदद के लिए धन जुटाया, हालांकि सब खुश नहीं थे. कुछ कलाकारों को हड़ताल से ज्यादा नुकसान हुआ. कहा जाता है कि इससे सितारों में मनमुटाव बढ़ा.

ये भी पढ़ें -

आयुष्मान खुराना की शादी को पूरे हुए 17 साल, वाइफ ताहिरा ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें