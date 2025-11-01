आयुष्मान खुराना की शादी को पूरे हुए 17 साल, वाइफ ताहिरा ने शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
Ayushmann Khurrana Post: आयुष्मान खुराना ने शादी की 17वीं एनिवर्सरी पर वाइफ ताहिरा संग रोमांटिक तस्वीर शेयर की है. जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं.
आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी फिल्म 'थामा' की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी बीच एक्टर अपनी शादी के 17 साल पूरे होने का जश्न भी मनाते दिखे. इस मौके पर एक्टर की वाइफ ताहिरा कश्यप ने उनके साथ दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर की और एक खास नोट भी लिखा.
ताहिरा ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
ताहिरा कश्यप ने ये दो तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसमें से पहली तस्वीर कपल की शादी की है. जिसमें दोनों शादी के जोड़ में नजर आ रहे हैं. आयुष्मान अपनी वाइफ ताहिरा के माथे को चूम रहे हैं. वहीं तस्वीर में ताहिरा कश्यप ने आयुष्मान के कंधे पर हाथ रखे हैं और दोनों एक-दूजे संग कोजी होते दिखे.
View this post on Instagram
आयुष्मान के लिए लिखी ये बात
एक्टर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कानूनी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। 17 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी. दुनिया की हलचल और उतार चढ़ाव के बीच तुम मेरा ठहराव हो. सबसे बुरे दौर में भी आप मेरे लिए सबसे अच्छा करते रहे। आपने मेरे लिए वह किया जो कोई नहीं कर सकता, शायद कोई और नहीं करेगा..'
पोस्ट पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार
ताहिरा की पोस्ट को यूजर्स के अलावा कई सेलेब्स भी पसंद करते हुए नजर आए. तस्वीरों पर कमेंट कर नीना गुप्ता ने लिखा 'तुम पर आशीर्वाद..' रकुल प्रीत सिंह ने लिखा 'सबसे प्यारे कपल को शुभकामनाएं..’ इनके अलावा ट्विंकल खन्ना और सोनाली बेंद्रे ने कमेंट सेक्शन में दिल वाला इमोजी बनाई. बता दें कि कपल ने साल 2008 में शादी की थी. दोनों दो बच्चों के पेरेंट्स हैं.
View this post on Instagram
आयुष्मान खुराना का वर्कफ्रंट
आयुष्मान को हालिया रिलीज फिल्म 'थामा' में नजर आए है. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी नजर आई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 111 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. अब एक्टर के पास 'पति पत्नी और वो दो' भी पाइपलाइन में हैं.
ये भी पढ़ें -
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL