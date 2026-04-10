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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक

इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक

Reena Roy Look: रीना रॉय एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में असबा सूर्यानी ने एक प्यारा वीडियो शेयर किया है, जो अब वायरल हो रहा है. साथ ही रीना रॉय की खुबसूरती की आज भी फैंस तारीफ करते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 08:59 AM (IST)
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70-80 के दशक में अपने अभिनय और खूबसूरती से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रीना रॉय चर्चा में है. हाल ही में एक्ट्रेस असबा सूर्यानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रीना रॉय के बगल में बैठकर उन्हें गाना सुनाती दिखाई दे रही है. साथ ही रीना रॉय भी इसे बहुत एंजॉय करती नजर आ रही हैं.

असबा ने लुटाया रीना रॉय पर प्यार 

असबा सूर्यानी ने इस प्यारे से वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस प्यारी बॉलीवुड क्लासिक हीरोइन के लिए बहुत सम्मान और प्यार है... रीना रॉय इतनी सिंपल और जमीन से जुड़ी हुई हैं. देखना ही विश्वास करना है, आपमें से बहुत से लोग आज भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही प्यारी और सादगी भरी शख्सियत भी हैं.' 

 
 
 
 
 
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रीना रॉय का फिल्मी सफर 

बता दें कि रीना रॉय ने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म 'जरूरत' से की थी. इसके बाद उन्होंने 1976 में 'नागिन' और 'कालीचरण' जैसी हिट फिल्मों से अपने अभिनय का जादू दिखाया. उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें जल्दी ही बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस बना दिया.
इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक

70 और 80 के दशक में रीना रॉय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया. हर फिल्म में उनकी मौजूदगी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होती थी.
इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक

रीना रॉय की पुरानी तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर खूब वायरल होती हैं. फैंस उनके ग्लैमरस लुक और सादगी की तारीफ करते हैं. लोग आज भी उन्हें उतना ही प्यार और याद करते हैं जितना उनके करियर के समय करते थे.
इतने सालों में बदल चुका हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय का लुक, लेकिन फिर भी कम नहीं हुई चेहरे की चमक

आज रीना रॉय का लुक बहुत बदल गया है, लेकिन उनके चेहरे की चमक अब भी बरकरार है. वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं. फैंस उनकी पुरानी यादों और फिल्मी सफर को बड़े प्यार से देखते हैं.

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Published at : 10 Apr 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Reena Roy Bollywood Asba Suryani
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