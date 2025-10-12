हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमिताभ, अजय देवगन और रणबीर के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल, बॉक्स ऑफिस पर गदर काटेंगे तीनों

Bollywood Actors Upcoming Films : आने वाला साल आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है. बॉलीवुड के इन पॉपुलर एक्टर्स के पास हिट सीक्वल्स पाइपलाइन में हैं. एक से बढ़कर होंगी सभी फिल्में. जानें यहां लिस्ट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Oct 2025 01:08 PM (IST)
2025 में अब तक बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज की. जहां एक तरफ बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पीछे रह गईं तो कई छोटी बजट की फिल्मों ने कमाल कर दिया. लेकिन आने वाला साल इससे भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बॉलीवुड के बेहतरीन स्टार्स अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और अजय देवगन के पास एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के सीक्वल हैं. आने वाले साल में ये तीनों स्टार्स अपनी सिक्वल फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने वाले हैं. यहां जानें हर एक डिटेल. 

इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास हैं बढ़िया सिक्वल

1. अमिताभ बच्चन 
बात करें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तो वो 83 की उम्र में भी फिल्मी पर्दे पर बने हुए हैं और लगातार अपनी मूवीज के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. अगले साल अभिनेता अपनी सिक्वल फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाले हैं. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं–

  • इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का सीक्वल शामिल है. ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगा. फिल्म की शूटिंग 2025 के अंत से शुरू होने वाली है. 
  • लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' का नाम है. 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन गुरु के रोल में नजर आए.  रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सीक्वल अगले साल के अंत यानी दिसंबर के महीने में रिलीज होगा. 
  • अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में 'आंखें 2' का नाम भी शुमार है. ये जबरदस्त फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी जिसमें अभिनेता खलनायक की भूमिका में नजर आएं. अब इसके सिक्वल में अमिताभ बच्चन के साथ संजय दत्त और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आने वाले हैं. फिल्म अगले साल रिलीज होगी.
2. रणबीर कपूर
बॉलीवुड के हैंडसम और डैशिंग एक्टर्स में से एक हैं रणबीर कपूर. अभिनेता भी अगले साल अपनी सिक्वल के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे हैं. लंबे समय से फैंस रणबीर कपूर की पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. अभिनेता के अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट कुछ इस प्रकार हैं-

  • रणबीर कपूर अपनी ही सुपरहिट फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों ने बहुत सराहा और आलिया भट्ट संग उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. अब 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' अगले साल के अंत में रिलीज होगा. 
  • इसके साथ ही रणबीर कपूर 'धूम 4' और 'अंदाज अपना अपना 2' जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं. फिल्मीबीट के रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर की ये फिल्में अगले साल के दूसरे भाग में रिलीज होगी. इतना ही नहीं अभिनेता अपनी सुपर हिट फिल्म 'एनिमल' के सीक्वल में भी नजर आएंगे. 
  • बता दें, रणबीर कपूर इन दिनों नितेश तिवारी की बिग बजट फिल्म रामायण को लेकर बिजी है. इस माइथोलॉजिकल फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा तो वहीं दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली के मौके पर थिएटर्स में दस्तक देगी.
3. अजय देवगन
हिंदी सिनेमा के सिंघम भी लगातार अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. हर बार ऑडियंस के उनके फिल्मों की कहानी और किरदारों को बहुत प्यार दिया है. अब अजय देवगन भी अपनी अपकमिंग सीक्वल के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम का परचम लहराएंगे. यहां जानें उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में –
  • अजय देवगन अपनी हिट फ्रेंचाइजी गोलमाल के अगले सिक्वल से बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगे. फिल्मीबिट के रिपोर्ट के मुताबिक 'गोलमाल 5' अगले साल थिएटर्स मेक फरवरी में रिलीज होने वाली है. फिल्म ने अपने अनाउंसमेंट से दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया है. 
  • अगली फिल्म की बात करें तो वो धमाल 4 है. इस फ्रेंचाइजी ने हर बार ही अपनी ऑडियंस को इंप्रेस किया है. अब फिल्म की स्टारकास्ट अगले साल ईद के मौके पर 'धमाल 4' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. अभी से फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच बज देखने को मिल रहा है.
  • अगली फिल्म की बात करें तो अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने 'दे दे प्यार दे ' से से सभी के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी. अब अभिनेता इस फिल्म के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर तबाही मचाएंगे. 14 नवंबर को 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में रिलीज होगी.
Published at : 12 Oct 2025 01:08 PM (IST)
