बॉबी देओल के छोटे बेटे ने 12वीं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई, एक्टर ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं. उनकी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड हाल ही में रिलीज हुई है और बॉबी के काम की खूब तारीफ हो रही है. इस सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है. बॉबी अब नेगेटिव किरदार को लेकर ज्यादा छाए रहते हैं. वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात करते हुए नजर आते हैं. बॉबी ने हाल ही में अपने दोनों बेटों की पढ़ाई और करियर को लेकर बात की. बॉबी देओल के दो बेटे आर्यमन और धरम हैं और दोनों ही पढ़ाई में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.

बॉबी देओल ने रेडियो नशा से खास बातचीत में अपने दोनों बेटों की पढ़ाई के बारे में बात की. दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग पर बॉबी देओल का बड़ा बेटा आर्यमन भी पहुंचा था. जहां पर फैंस आर्यमन को देखकर दीवाने हो गए थे.

छोटे बेटे ने छोड़ दी पढ़ाई

बॉबी ने कहा- 'मैं चाहता था मेरे दोनों बेटे बड़ें लेकिन मेरे छोटे बेटे ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. लेकिन बड़ा बेटा उन सभी कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गया जिसके लिए उसने अप्लाई किया था. वो एनवाईयू स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई कर रहा है. मुझे उस कॉलेज के बारे में नहीं पता था लेकिन जब मैं लोगों को बताता था कि मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ रहा है तो लोग कहते थे- वाओ ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है. मैं ऐसे होता था कि मुझे इस बारे में नहीं पता था.'

बॉबी ने बताया कि आर्यमन को कई फिल्मों के लिए अप्रोच किया गया है लेकिन वो जल्दबाजी में नहीं है. बॉबी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में पहले कहा था कि 'शोज बिजनेस जैसा कोई बिजनेस नहीं है. मेरे बेटे भी इंडस्ट्री में आएंगे लेकिन वो इस समय बहुत छोटे हैं. मेरा बड़ा बेटा अभी सिर्फ 22 साल का है और छोटा 19 साल है तो उन्हें अभी 3-4 साल एंट्री करने में लगेंगे.'

