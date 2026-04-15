एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर बात की. बॉबी ने बताया कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनपर और उनके परिवार पर कैसा असर पड़ा है. साथ ही बॉबी ने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का पछतावा कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए.

बॉबी देओल ने धर्मेंद्र को लेकर की बात

Esquire India से बातचीत में बॉबी देओल ने कहा, 'ऐसे कई दिन आते हैं जब मुझे लगता है कि काश मैं पापा के साथ बैठकर और समय बिता पाता. मैं उनसे और ज्यादा सवाल कर पाता. मैं अब अपने बेटों, पत्नी और परिवार के साथ समय बिताने को लेकर थोड़ा माइंडफुल हो गया हूं. बॉक्स ऑफिस, रिव्यू और रोल्स...आखिर में ये सब मायने नहीं रखता. आप अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ कितना समय बिताते हैं सक्सेस आखिरी में इसी से मापी जाती है. फेम और पैसे का क्या मतलब है जब उसे देखने के लिए आपके साथ कोई न हो? आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स देखता रहता हूं. वो बहुत कैंडिड थे. कभी कभी ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं.'

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बॉबी ने बताया कि सक्सेस को देखना का उनका नजरिया बदल गया है. अब उनके लिए परिवार करियर से ऊपर है.

'ईशा-अहाना के करीब आ गए'

बॉबी ने अपनी सौतेली बहनों अहाना और ईशा के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हम सब अपने-अपने हिसाब से डील कर रहे हैं. कभी-कभी आप एक-दूसरे को गलत समझ लेते हैं क्योंकि आप हर्ट होते हैं. सभी को फील होता है कि उनका दर्द सामने वाले से ज्यादा है. लेकिन आप समय देते हैं और ये धीरे-धीरे ठीक हो जाता है. लॉस का अपना एक तरीका है, जिससे परिवार करीब आ जाता है.'