टोस्टर रिव्यू: बहुत मजेदार है राजकुमार राव की ये फिल्म, हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनToaster Review: बहुत मजेदार है राजकुमार राव की ये फिल्म, हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा

Toaster Review: बहुत मजेदार है राजकुमार राव की ये फिल्म, हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाएगा

Toaster Review: राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'टोस्टर' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. ये एक कॉमेडी ड्रामा है. आइए जानते हैं कैसी बन पड़ी है फिल्म.

By : अमित भाटिया | Updated at : 15 Apr 2026 05:10 PM (IST)
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सोचिए कंजूस आदमी क्या कर सकता है, जितना आप सोच सकते हैं. यहां वह उससे ज्यादा करता है. ये फिल्म ट्रेलर से एक कॉमेडी फिल्म लग रही थी. फिल्म कॉमेडी तो होती है. जमकर होती है. आप खूब हंसते हैं, लेकिन यह एक मर्डर मिस्ट्री भी बन जाएगी. ये ट्रेलर देख कर समझ नहीं आया था. एक अलग तरह की फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर आपको हर हाल में देखनी चाहिए. 

कहानी- यह कहानी है एक कंजूस आदमी की, और कंजूस भी कोई छोटा-मोटा नहीं, ऐसा कंजूस जो शादी में खाना खाता है, तो साथ में जेब में दो पूरी भर लेता है. ये कंजूस एक शादी में 5000 का टोस्टर गिफ्ट करता है, लेकिन शादी टूट जाती है. इसके बाद इसे अपना टोस्टर वापस चाहिए, लेकिन टोस्टर वापस पाना आसान नहीं है, सोचिए टोस्टर के लिए होते हैं मर्डर, लेकिन ऐसा क्या है उसे टोस्टर में. ये आपको फिल्म देख कर समझ आएगा. 

कैसी है फिल्म- ये एक कमाल की फिल्म है. इस फिल्म को देखते हुए आप पेट पकड़कर हंसेंगे. फिल्म का पहला सीन ही बहुत डिफरेंट है और फिर कॉमेडी का एक गजब खेल शुरू होता है. टोस्टर के लिए मर्डर तक हो जाते हैं. फिल्म देख कर आप लगातार हंसते हैं. लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. एक सेकंड के लिए यह फिल्म आपको बोर नहीं करती. फिल्म में कोई सीन एक्स्ट्रा नहीं लगता. पत्रलेखा ने यह फिल्म अपने बैनर Kampa Film के अंडर बनाई है, और इस फिल्म में वह एक सरप्राइज और भी देती है.

 
 
 
 
 
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वह आपको फिल्म देखकर ही समझ में आएगा. लीड रोल में उन्होंने घर के ही बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को लिया. इससे बेहतर चॉइस हो भी नहीं सकती थी. हर एक्टर का सिलेक्शन जबरदस्त है. फिल्म हर किसी की कॉमिक टाइमिंग कमाल है. ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाते. कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म जरूर देखिए. 

एक्टिंग- राजकुमार राव ने एक बार फिर कमाल का काम किया है. यहां भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह इसी रोल के लिए बने थे. इस तरह के किरदारों को राजकुमार से बेहतर कोई निभा भी नहीं सकता. राजकुमार हर फ्रेम में छाए हुए हैं. सान्या मल्होत्रा ने कमाल का काम किया है. यह कैरेक्टर उनके पिछले सारे किरदारों से अलग है. एक बीवी जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है. अर्चना पूरन सिंह को अब तक आपने कॉमेडी करते देखा होगा, लेकिन यहां वह जो कर रही हैं. वह आपको चौक देता है. अर्चना का काम जबरदस्त है. अभिषेक बनर्जी छोटे से रोल में छा गए हैं. सीमा पाहवा ने कमाल का काम किया है, हर एक्टर अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ करता है. 


राइटिंग और डायरेक्शन- परवेज शेख, अक्षत घिल्डियाल और Anagh Mukherjee ने स्क्रीनप्ले लिखा है. कहानी परवेज शेख की है और डायरेक्शन विवेक दश्चौधरी का, इन सबने अपना काम ईमानदारी से किया है. कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए.

रेटिंग - 3.5 स्टार्स

Published at : 15 Apr 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Rajkumar Rao Sanya Malhotra Toaster
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