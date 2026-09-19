बिपाशा बसु के प्रोटीन पाउडर में निकले थे कीड़े, अब कंपनी ने दी सफाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने हाल ही में अपने प्रोटीन पाउडर के एक नए खुले डिब्बे में छोटे कीड़े जैसी चीज मिलने की बात कही थी और चिंता जताई थी. वहीं अब बिपाशा बसु की इस पोस्ट के बाद न्यूट्रिशन ब्रांड आइसोप्योर ने एक क्लियरिफिकेशन जारी किया है.

प्रोटीन कंपनी ने जारी किया क्लियरिफिकेशन

ग्लैनबिया परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन (जीपीएन) इंडिया के जनरल मैनेजर सुमित माथुर ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने तुरंत एक्ट्रेस से कॉन्टेक्ट किया और प्रोडक्ट पैक की असलियत और क्वालिटी की जांच की जा रही है. बयान में कहा गया, "आइसोप्योर प्रॉडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर की सुरक्षा के ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए पूरी तरह कमिटेड है. हमने संबंधित इंडियन सेलिब्रिटी कस्टमर से फौरन कॉन्टेक्ट किया, उनकी फौरन चिंता का सॉल्यूशन किया और हमारे जवाब को स्वीकार करने के लिए उनकी सराहना करते हैं. हमारी क्वालिटी टीम अभी पैक की असलियत और क्वालिटी की जांच कर रही है."

बिपाशा के प्रोटीन पाउडर में थे कीड़े

बता दें कि बिपासा बसु ने 10 सितंबर को इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस प्रोडक्ट का एक वीडियो शेयर किया था और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे को टैग करके उनसे दखल देने की अपील की थी. ​​वीडियो में एक्ट्रेस ने कहा था, "इसमें कीड़े भरे हैं... बहुत छोटे-छोटे कीड़े. हमने जो नया डिब्बा खोला है, वह कीड़ों से भरा हुआ है."

वीडियो के साथ बिपासा बसु ने लिखा था, “तुकाराम मुंडे आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं... ताकि हम जो भी खरीदें, उसमें हमें खराब या मिलावटी सामान न मिले.” हालांकि, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वीडियो में दिख रही चीज कीड़े थे या प्रॉडक्ट खराब था.

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कंपनी ने क्या कहा?

वहीं आइसोप्योर ने कहा कि उसके तय नियमों में तय अधिकारियों के साथ मिलकर बाजार पर लगातार नजर रखना शामिल है, ताकि नकली सामान या बिना इजाजत के सामान बेचने वालों का पता लगाया जा सके. कंपनी ने कहा, "इन लगातार किए जा रहे उपायों का मकसद यह पक्का करना है कि ग्राहकों को असली आइसोप्योर प्रोडक्ट मिलें. हम कस्टमर्स को यह भी सलाह देते हैं कि वे ऑफिशियल चैनलों से ही सामान खरीदें और इस्तेमाल करने से पहले हर पैक पर दिए गए खास क्यूआर कोड से उसकी असलियत की जांच कर लें."

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