हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट

'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट

कुनिका सदानंद को बिग बॉस 19 में देखा गया था. शो में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. हालांकि, अब वो शो से बाहर आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं. कुनिका को बिग बॉस 19 में देखा गया. अब वो शो से एलिमिनेट हो गई हैं. शो में कुनिका ने कुमार सानू संग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात की थी. इसके बाद कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा और बेटे जान ने इस पर रिएक्ट किया था.

अब घर से बाहर आने के बाद कुनिका ने खुद रिएक्ट किया है. कुनिका ने कहा कि उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा है. वो कुमार सानू के सभी बच्चों से प्यार करती हैं. 

'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा'

कुनिका ने कहा, 'मुझे कुमार सानू के किसी भी बच्चे के लिए दिल में कोई बुराई नहीं है. मैं ये साफ कर देना चाहती हूं कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा है. उनके पिता अलग हुए थे. उनकी शादी में दिक्कतें थीं. अगर मेरी वजह से किसी बच्चे को कोई भी दर्द मिला तो वो उससे हील करें. मेर दिल में उनके लिए प्यार है. जब जान बिग बॉस में आया था तो मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे. मैंने उसके लिए एपिसोड देखे थे. मैं थोड़ी निराश भी हुई. क्योंकि कुमार सानू ने सपोर्ट किया था. लेकिन फिर भी जान ने उनके लिए बुरा कहा था. कुमार सानू भी नाराज थे. फिर मैंने कुमार सानू को समझाया कि कहीं न कहीं बच्चे हमा तीनों यानी मैं, कुमार सानू और उनकी मां यानी रीटा ने दर्द दिए हैं.'

कुनिका और कुमार सानू का अफेयर

बता दें कि कुनिका और कुमार सानू का 90 के दशक में अफेयर था. उस वक्त कुमार सानू शादीशुदा थे. उनका अफेयर तब शुरू हुआ जब वो ऊटी में थे. इसके बाद वो कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे. उनका रिलेशनशिप 6 साल तक रहा था. लेकिन फिर वो अलग हो गए. उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा था.

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 06:55 PM (IST)
Tags :
Kumar Sanu Kunickaa Sadanand Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
फूड
Breakfast Spots in Delhi: नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget