एक्ट्रेस कुनिका सदानंद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रही हैं. कुनिका को बिग बॉस 19 में देखा गया. अब वो शो से एलिमिनेट हो गई हैं. शो में कुनिका ने कुमार सानू संग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात की थी. इसके बाद कुमार सानू की एक्स पत्नी रीटा और बेटे जान ने इस पर रिएक्ट किया था.

अब घर से बाहर आने के बाद कुनिका ने खुद रिएक्ट किया है. कुनिका ने कहा कि उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा है. वो कुमार सानू के सभी बच्चों से प्यार करती हैं.

'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा'

कुनिका ने कहा, 'मुझे कुमार सानू के किसी भी बच्चे के लिए दिल में कोई बुराई नहीं है. मैं ये साफ कर देना चाहती हूं कि मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा है. उनके पिता अलग हुए थे. उनकी शादी में दिक्कतें थीं. अगर मेरी वजह से किसी बच्चे को कोई भी दर्द मिला तो वो उससे हील करें. मेर दिल में उनके लिए प्यार है. जब जान बिग बॉस में आया था तो मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे. मैंने उसके लिए एपिसोड देखे थे. मैं थोड़ी निराश भी हुई. क्योंकि कुमार सानू ने सपोर्ट किया था. लेकिन फिर भी जान ने उनके लिए बुरा कहा था. कुमार सानू भी नाराज थे. फिर मैंने कुमार सानू को समझाया कि कहीं न कहीं बच्चे हमा तीनों यानी मैं, कुमार सानू और उनकी मां यानी रीटा ने दर्द दिए हैं.'

कुनिका और कुमार सानू का अफेयर

बता दें कि कुनिका और कुमार सानू का 90 के दशक में अफेयर था. उस वक्त कुमार सानू शादीशुदा थे. उनका अफेयर तब शुरू हुआ जब वो ऊटी में थे. इसके बाद वो कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे. उनका रिलेशनशिप 6 साल तक रहा था. लेकिन फिर वो अलग हो गए. उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा था.