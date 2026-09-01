Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिल्ली रेप केस पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'बार-बार ऐसा होते कैसे देख सकते हैं'

दिल्ली रेप केस पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'बार-बार ऐसा होते कैसे देख सकते हैं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने हाल ही में दिल्ली में 16 साल की लड़की के साथ हुए कथित गैंगरेप पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि ये शर्म की बात है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस के अंदर 16 साल की लड़की के साथ हुए कथित रेप पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर सवाल उठाया और इसे शर्मनाक भी बताया है.

भूमि पेडनेकर का छलता दर्द
भूमि पेडनेकर ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस घटना पर नाराजगी जताई. उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार-बार बात होने के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार कैसे हो रही हैं. भूमि ने लिखा, 'हम ऐसा बार-बार होते कैसे देख सकते हैं! शर्म की बात है!' भूमि पेडनेकर का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दिल्ली रेप केस पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'बार-बार ऐसा होते कैसे देख सकते हैं

ये भी पढ़ेंः मौनी रॉय को ऐसे मिला था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रोल, फराह खान भी रह गईं हैरान

क्या है मामला?
बता दें, दिल्ली में एक चलती बस में 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया. बस करीब 43 किलोमीटर तक चलती रही और फिर लड़की को कथित तौर पर बीच रास्ते में छोड़ दिया गया. रेप विक्टिम 4 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में इस उम्मीद में चढ़ी थी कि उसे नोएडा सेक्टर-63 में उतार दिया जाएगा, लेकिन चलती बस में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया.

बाद में उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया गया. दिल्ली पुलिस द्वारा कश्मीरी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ ही घंटों बाद कानपुर के रहने वाले दो आरोपियों बस चालक कुलदीप (39) और कंडक्टर संदीप (26) को तिमारपुर के एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया.

भूमि पेडनेकर का वर्क फ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर को आखिरी बार वेब सीरीज 'दलदल' में देखा गया था. इसमें उन्होंने DCP रीता फरेरा का किरदार निभाया था, जो मुंबई में हो रही हत्याओं की जांच के साथ अपने पुराने दर्द से भी जूझती है. ये सीरीज विष धमीजा के बेस्टसेलिंग नॉवेल 'भेंडी बाजार' पर आधारित है और ओटटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

ये भी पढ़ेंः ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एक्ट्रेस बनीं ममिता बैजू, लगाई 200 करोड़ी फिल्मों की हैट्रिक

और पढ़ें
Published at : 01 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Bhumi Pednekar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दिल्ली रेप केस पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'बार-बार ऐसा होते कैसे देख सकते हैं'
दिल्ली रेप केस पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, बोलीं- 'बार-बार ऐसा होते कैसे देख सकते हैं'
बॉलीवुड
अभय वर्मा के लिए शाहरुख खान हैं इंस्पिरेशन, बोले- 'उनकी वजह से सपने देखे'
अभय वर्मा के लिए शाहरुख खान हैं इंस्पिरेशन, बोले- 'उनकी वजह से सपने देखे'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' करेगी रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
ईशा रिखी से तलाक अनाउंस करते ही बादशाह ने रिलीज किया नया गाना 'चिमना', मराठी म्यूजिक में किया डेब्यू
ईशा रिखी से सेपरेशन के बीच बादशाह का मराठी म्यूजिक में डेब्यू, रिलीज हुआ 'चिमना'
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
पाकिस्तान ने ऐसा करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुरी तरह भड़का दिग्गज
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget