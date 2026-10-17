Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदूसरी ही फिल्म से बन गए थे स्टार, अब कहां हैं अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर?

दूसरी ही फिल्म से बन गए थे स्टार, अब कहां हैं अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर?

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर आज 61 साल के हो चुके हैं. उन्होंने अपना डेब्यू तब्बू के साथ किया था और उन्हें पॉपुलैरिटी माधुरी दीक्षित के साथ आई फिल्म 'राजा' से मिली थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Oct 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर को जैसी सफलता और लोकप्रियता मिली, वैसी पॉपुलैरिटी उनके छोटे भाई और एक्टर संजय कपूर हासिल नहीं कर पाए. हालांकि शुरुआती दौर में वो चर्चा में रहे थे, लेकिन फिर अपना मुकाम नहीं बना पाए. आइए आज संजय कपूर के जन्मदिन पर जानते हैं कि वो अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

दूसरी ही फिल्म से मिली पॉपुलैरिटी

दिवंगत फिल्म प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर के घर तीन बेटों का जन्म हुआ था. बड़े बेटे बोनी कपूर, इसके बाद अनिल कपूर और सबसे छोटे बेटे हैं संजय कपूर. संजय कपूर आज अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभिनेता का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था.

बड़े भाई अनिल कपूर की राह पर चलते हुए संजय कपूर ने एक्टिंग में जाने का सपना संजोया. उन्होंने साल 1995 की फिल्म 'प्रेम' से तब्बू के अपोजिट डेब्यू किया था. हालांकि ये फिल्म पिट गई. इसके बाद इसी साल माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म 'राजा' में नजर नजर आए. इसमें संजय के किरदार का नाम भी राजा था. ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके गाने भी चर्चा में रहे. दूसरी ही फिल्म ने संजय को स्टार बना दिया था. 

दूसरी ही फिल्म से बन गए थे स्टार, अब कहां हैं अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर?

अब कहां हैं और क्या कर रहे संजय कपूर?

राजा की सफलता के बाद संजय 'औजार', 'मोहब्बत' और 'सिर्फ तुम’ जैसी चर्चित फिल्मों का हिस्सा रहे, हालांकि उनका ओवर ऑल करियर देखे तो वो खास नहीं रहा. एक वक्त उन्होंने फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी थी. बाद में उन्होंने छोटे-मोटे और सपोर्टिंग रोल किए. संजय का एक्टिंग करियर चाहे सफल नहीं रहा, लेकिन वो अब भी एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं. फिल्मों के अलावा उन्होंने 'द फेम गेम' और 'संकल्प' जैसी सीरीज में भी काम किया. हाल ही में वो फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में नजर आए थे. 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई इस मूवी में राघव जुयाल लीड रोल में थे.

महीप कपूर से की थी शादी

संजय ने साल 1997 में महीप कपूर से शादी की थी. इसके बाद कपल ने एक बेटी शनाया कपूर और एक बेटे जहान कपूर का वेलकम किया. शनाया एक्ट्रेस हैं. उन्होंने साल 2025 की फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से डेब्यू किया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Sanjay Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
54 साल पहले सिमी ग्रेवाल ने दिया था न्यूड सीन, तलाक के बाद रह गईं सिंगल, क्रिकेटर-बिजनेसमैन से जुड़ा नाम
54 साल पहले न्यूड सीन दे चुकी हैं सिमी ग्रेवाल, क्रिकेटर-बिजनेसमैन संग जुड़ा था नाम
बॉलीवुड
दूसरे दिन भी फायर बनी 'जेलर 2', अब शतक जड़ने से रह गई इंचभर दूर, जानें- दो दिनों का कलेक्शन
दूसरे दिन भी फायर बनी 'जेलर 2', अब शतक जड़ने से रह गई इंचभर दूर
बॉलीवुड
Box Office: फ्राइडे को ‘जेलर 2’ निकली सबसे आगे, 'प्रहार' पर भारी पड़ी 'नई नवेली', जानें- 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
फ्राइडे को ‘जेलर 2’ निकली सबसे आगे, जानें- 'नई नवेली' से 'प्रहार' और 'दृश्यम 3' का कलेक्शन
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, पुलिस का अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त एक्शन
नेहा बोरा आधी रात हिरासत से छूटीं, पुलिस का अभिजीत दीपके के खिलाफ सख्त एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
यूपी में CM योगी या अखिलेश? विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे
ओटीटी
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये हॉरर फिल्म अब OTT पर फैलाएगी दशहत, जानें- कब और कहां देखें?
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां देखें?
इंडिया
'कहां हैं, कोई अपडेट नहीं...', दीपके की हिरासत पर बोली CJP, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप
'कहां हैं, कोई अपडेट नहीं...', दीपके की हिरासत पर बोली CJP, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
नेहा बोरा कहां हैं? हिरासत पर भड़के अखिलेश यादव, पुलिस से मांगा जवाब
Home Tips
Mattress Care Tips: नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
नया गद्दा खरीदने की नो टेंशन! मैट्रेस टॉपर से होगा बड़ा कमाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget