ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एक्ट्रेस बनीं ममिता बैजू, लगाई 200 करोड़ी फिल्मों की हैट्रिक

एक्ट्रेस ममिता बैजू ने कम समय में ही अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है. अब इस साउथ इंडियन अभिनेत्री ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉड कायम कर दिया है जो उनसे पहले भारतीय सिनेमा में कोई और एक्ट्रेस नहीं बना पाई. तेलुगु123 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममिता बैजू ने एक के बाद एक तीन 200 करोड़ी फिल्में दे डाली हैं. ये कारनामा उन्होंने एक महीने के अंदर कर दिखाया है. आइए जानते हैं उन्होंने किन फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ी फिल्मों की हैट्रिक लगाई है?

'जन नायकन'

ममिता बैजू की इस बड़ी उपलब्धि की शुरुआत 'जन नायकन' के जरिए हुई थी. तमिलनाडु के सीएम और तमिल एक्टर थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही 'जन नायकन' 23 जुलाई को रिलीज हुई थी. इसमें उनके साथ ममिता बौजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी थे. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये की कमाई की.

ये भी पढ़ें: 24 घंटों में बिके 168.69 हजार टिकट, 25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा

'विश्वनाथ एंड सन्स'

'जन नायकन' के बाद ममिता बैजू की फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को दस्तक दी. मेकर्स ने दी जानकारी के मुताबिक अब तक ये फिल्म दुनियाभर में 240 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर चुकी है. वेंकी एटलुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का हिस्सा रवीना टंडन, राधिका सरथकुमार और सूर्या भी हैं.

'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट'

'विश्वनाथ एंड सन्स' के ठीक एक हफ्ते बाद ममिता की फिल्म 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' आई. जिसके डायरेक्टर गिरीश ए. डी. हैं. इसमें मेल लीड में निविन पॉली नजर आ रहे हैं. ये मलयालम फिल्म 21 अगस्त को रिलीज हुई थी जो दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. इसी के साथ ममिता ने सभी एक्ट्रेसेस को पछाड़ते हुए इंडियन सिनेमा में इतिहास रच दिया है.

कौन हैं ममिता बैजू?

25 वर्षीय ममिता बैजू ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी. उनकी पहली फिल्म 'पावादा' थी जो साल 2016 में रिलीज हुई थी. उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपने एक्टिंग करियर का आगाज साल 2017 में किया था. उनकी पहली फिल्म 'Sarvopari Palakkaran' थी, लेकिन उन्हें पहली बड़ी और ख़ास पहचान फिल्म 'प्रेमलू' से मिली. मलयालम भाषा की ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साल 2024 में आई थी.

ये भी पढ़ें: ईशा रिखी से तलाक अनाउंस करते ही बादशाह ने रिलीज किया नया गाना 'चिमना', मराठी म्यूजिक में किया डेब्यू