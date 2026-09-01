मौनी रॉय को ऐसे मिला था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रोल, फराह खान भी रह गईं हैरान

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने एकता कपूर के पॉपुलर शो 'नागिन' से घर-घर में पहचान बनाई. हालांकि, इससे पहले भी वह कई टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी थीं. मौनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की थी. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी.

मौनी रॉय को ऐसे मिला था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रोल

हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान मौनी रॉय के घर पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने खूबसूरत घर की झलक भी दिखाई. साथ ही मौनी ने अपने करियर की शुरुआत का किस्सा भी फराह खान को सुनाया. जब फराह ने उनसे पूछा कि उन्हें पहला रोल कैसे मिला, तो मौनी ने बताया, 'मैं यूनिवर्सिटी के बाहर चल रही थी. एकता मैम की टीम के किसी शख्स ने मुझे सड़क पर चलते हुए देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा...'

ये सुनकर फराह हैरान हो गईं और बोलीं, 'सच में ऐसा हुआ था? क्या बात कर रही हो? हम तो बस ऐसी कहानियां सुनते हैं कि कोई कैफे में बैठा था और किसी ने उसे देख लिया!' मौनी हंसते हुए बोलीं, 'लेकिन मेरे साथ सच में ऐसा हुआ था. बिल्कुल ऐसे ही मुझे काम मिला. वो 'क्योंकि' था, जिसमें मैंने स्मृति ईरानी दी की ग्रैंड-ग्रैंड डॉटर का किरदार निभाया था.'

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एक्टिंग का नहीं था प्लान

मौनी ने ये भी बताया कि जब वो मुंबई आई थीं, तब उनका एक्टिंग में लंबे समय तक करियर बनाने का कोई प्लान नहीं था. उन्होंने कहा, 'जब मैं बॉम्बे आई थी, तब हम इंडियन स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे. मुझे लगा था कि मैं समर जॉब के लिए आई हूं. तीन-चार महीने काम करूंगी और फिर दिल्ली वापस चली जाऊंगी.'

लेकिन मुंबई आने के बाद मौनी को ये शहर पसंद आ गया और उन्होंने यहीं रहकर अपना करियर बनाने का फैसला किया. इसके बाद उनकी जिंदगी और करियर ने ऐसी राह पकड़ी कि वो आज इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं.

मौनी रॉय का वर्क फ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय हाल ही में वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं. फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में हैं, जबकि इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी.

इसके अलावा, मौनी वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' में भी नजर आई थीं. इसमें संजय कपूर, शाहीर शेख, अविनाश मिश्रा, निमृत कौर अहलूवालिया जैसे कलाकार भी शामिल थे.

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