लाइव: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 2.30 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन

Bhooth Bangla Day 3 BO Live: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 2.30 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
'भूत बंगला' को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने 2 दिन में ही 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. अब फिल्म को तीसरे दिन भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' रिलीज के साथ से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े. भूत बंगला में अक्षय कुमार की कॉमेडी ने फैंस को काफी पसंद किया. फिल्म की कहानी भी चर्चा में हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.
भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने दो दिन में ग्रॉस 42 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं नेट 35 करोड़ कमाए. इसी के साथ फिल्म ने वर्ल्डवाइड 61.50 करोड़ का कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में 19.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को पहले दिन 12 हजार और दूसरे दिन 11 हजार के करीब शोज मिले. अब तीसरे दिन भी फिल्म धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने 2.30 बजे तक ही 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
|डेज
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|पेड प्रिव्यू
|3.75 करोड़
|30 परसेंट
|पहला दिन
|12.25 करोड़
|19 परसेंट
|दूसरा दिन
|19 करोड़
|29 परसेंट
|तीसरा दिन (लाइव)
|6.41 करोड़ (2.30 बजे तक)
|28 परसेंट
|टोटल
|41.41 करोड़
- फिल्म को मॉर्निंग शोज में 20.85 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली..
- फिल्म के सारे बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े रात 10.30 बजे तक फाइनल आएंगे.
- ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, फिल्म में अक्षय कुमार ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है.
- एबीपी न्यूज ने फिल्म को साढ़े 3 स्टार रेटिंग दी है.
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फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. आकाश कौशिक ने फिल्म की कहानी लिखी है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. वहीं परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तबु, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में मिथिला पालकर अक्षय की छोटी बहन के रोल में हैं. वहीं वामिका अक्षय के लव इंटरेस्ट के रोल में हैं. फिल्म में तबु का भी अहम रोल है. फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हैं और आखिर में वो अपनी बहन की जान भी बचाते हैं.
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Source: IOCL