बॉक्स ऑफिस: 'भूत बंगला' ने 'थामा' को चटाई धूल, बनी टॉप-5 हाईएस्ट ग्रॉसर हॉरर-कॉमेडी फिल्म!

Bhooth Bangla BO Collection Day 17: अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही ला दिया है. फिल्म 'भूत बंगला' को 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और रिलीज के बाद से ही फिल्म सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस पर खूब छाई रही. इसकी रिलीज को 17 दिन हो चुके हैं और अब तक इसका जलवा कम नहीं हुआ है. यह शानदार कमाई कर रही है. ऐसे में अब इसने टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में एंट्री मार ली है. इसने 'थामा' को पछाड़ दिया है.

कोईमोई के अनुसार, 'भूत बंगला' ने 17वें दिन 5.75 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे शनिवार के मुकाबले रविवार को इसकी कमाई में 25% उछाल दर्ज की गई. तीसरी वीकेंड भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए रखी.. इसमें 15वें दिन 4.75 करोड़, 16वें दिन 4.6 करोड़ और 17वें दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 159.91 करोड़ 17 दिनों में हो गया है. कोविड के बाद ये अक्षय कुमार की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है.

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5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर हॉरर-कॉमेडी फिल्म बनी 'भूत बंगला'

कोईमोई के अनुसार, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' ने 17वें दिन की कमाई के बाद एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है. इसने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. 'थामा' का 157.05 करोड़ कलेक्शन था और ये 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर हॉरर कॉमेडी फिल्म थी. लेकिन, 159 करोड़ का बिजनेस कर इसने इसे पछाड़ दिया है.

टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर हॉरर कॉमेडी फिल्म (नेट कलेक्शन)

1. स्त्री 2- 627.5 करोड़

2. भूल भुलैया 3- 281.56 करोड़

3. गोलमाल अगेन- 205.72 करोड़

4. भूल भुलैया 2- 185.57 करोड़

5. भूत बंगला- 159.01 करोड़

6. थामा- 157.05 करोड़

7. द राजा साब- 146.04 करोड़

8. स्त्री- 129.67 करोड़

9. मुंज्या- 108 करोड़

10. सर्वम माया- 76.84 करोड़

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'भूत बंगला' के बारे में

बहरहाल, अगर 'भूत बंगला' के बारे में बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म में असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव भी कॉमेडी का शानदार तड़का लगाते हैं. इसकी कहानी एक पुराने बंगले पर आधारित है, जिसमें कई रहस्य छुपे होते हैं और ये अक्षय की पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है. इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी ने करीब 14 साल बाद वापसी की है.

(नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कोईमोई से लिए गए हैं.)