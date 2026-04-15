अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी कई सालों बाद एक बार फिर अपनी फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' से बॉक्स ऑफिस लूटने आ रही है. इस जोड़ी की ये मच अवेटेड फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग मंगलवार की सुबह शुरू हुई थी और इसे प्री टिकट सेल में ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में क्या ये फिल्म कोविड के बाद अक्षय कुमार की टॉप 10 प्री-सेल्स में शामिल हो जाएगी. चलिए यहां 'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जानते हैं.

'भूत बंगला' की कैसी है एडवांस बुकिंग?

प्रियदर्शन अपने हिट स्टार अक्षय कुमार के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं और उम्मीदें आसमान छू रही हैं, फैंस भी एक्टर-डायरेक्टर इस ड्रीम टीम के रीयूनियन को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं, जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और मनोज जोशी शामिल हैं. फिल्म की थीम 'भूल भुलैया' से मिलती-जुलती है, जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक 'भूत बंगला' ने 2डी फॉर्मेट में पहले दिन के लिए अभी तक 8068 टिकटों की प्री सेल की है.

जिससे अभी एडवांस बुकिंग में 13.84 लाख का कलेक्शन हुआ है.

वहीं ब्लॉक सीटों के साच ये 38.97 लाख रुपये है.

फिलहाल फिल्म की प्री सेल स्लो है लेकिन इसके रिलीज होने में दो दिन बचे हैं ऐसे में उम्मीद है कि इसकी एडवांस बुकिंग काफी उछाल आएगा.

'भूत बंगला' अक्षय की टॉप 10 प्री-सेल्स में हो पाएगी शामिल?

कोविड-19 के बाद बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्मों को बहुत कम सफलता मिली है. प्रियदर्शन के साथ उनकी दोबारा जोड़ी से उम्मीद है कि यह खराब दौर खत्म होगा. वहीं टॉप 10 में जगह बनाने के लिए 'भूत बंगला' को 'केसरी चैप्टर 2' को पछाड़कर टॉप 10 में एंट्री करने के लिए 1.84 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस रेवेन्यू (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर) कमाना होगा. अब तक के ट्रेंड पॉजिटिव हैं और अच्छी बढ़त के साथ, यह अगले 24 घंटों में टारगेट के करीब पहुंच जाएगी.

कोविड-19 के बाद अक्षय कुमार की फिल्मों की पहले दिन की टॉप 10 एडवांस बुकिंग (ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर कुल कमाई)

हाउसफुल 5- 8.02 करोड़

सूर्यवंशी- 5.35 करोड़

बड़े मियां छोटे मियां- 4.85 करोड़

सम्राट पृथ्वीराज- 4.68 करोड़

स्काई फोर्स -3.82 करोड़

ओएमजी 2- 3.50 करोड़

बच्चन पाण्डे- 3.19 करोड़

राम सेतु- 2.32 करोड़

रक्षा बंधन- 1.93 करोड़

केसरी चैप्टर 2- 1.84 करोड़

कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म को 12 करोड़ से 16 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग की उम्मीद है, जिसमें 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के पेड प्रीव्यू भी शामिल हैं. भूत बंगला का भविष्य दर्शकों के वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगा. अगर यह फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब होती है, तो इसकी कमाई में तुरंत उछाल आएगा.