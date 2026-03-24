8 फिल्मों के बाद अब बॉक्स ऑफिस का किंग बनेगा ये एक्टर, 'धुरंधर 2' भी नहीं डरा पाया

अक्षय कुमार अब फिल्म 'भूत बंगला' के साथ पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी. फिल्म का पूरी टीम जमकर प्रमोशन कर रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच आ रही है. हालांकि, फिर भी फिल्म को लेकर काफी बज है. फिल्म के टीजर और गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हॉरर कॉमेडी फिल्मों की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है. ऊपर से प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी भी पर्दे पर कमाल करती है.

अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग शानदार है. इससे पहले जब अक्षय औ प्रियदर्शन फिल्म 'भूल भुलैया' लेकर आए थे. तो फिल्म ने धमाल मचा दिया था. वो फिल्म हॉरर कॉमेडी थी. फिल्म 2007 में आई थी. फिल्म हिट हुई थी.

'भूत बंगला' मचाएगी धमाल!

अब ऐसे में फिल्म भूत बंगला से काफी उम्मीदें हैं. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी. अक्षय की लास्ट बॉक्स ऑफिस सक्सेस 2023 में आई थी. फिल्म थी ओह माय गॉड 2. फिल्म 65 करोड़ के बजट में बनी थी और 150 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद अक्षय ने 8 फिल्में की और फिल्मों को रिव्यूज तो अच्छे मिले हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई. लेकिन अब भूत बंगला से फैंस को काफी उम्मीदें हैं.

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अक्षय कुमार की पिछली 8 फिल्मों का कलेक्शन

जॉली एलएलबी 3- 117.6 करोड़ (Losing)

हाउसफुल 5-198.41 करोड़ (Losing)

केसरी चैप्टर 2- 94.48 करोड़ (Losing)

स्काई फोर्स- 134.93 करोड़ (Losing)

खेल खेल में- 39 करोड़ (फ्लॉप)

सरफिरा- 24.30 करोड़ (फ्लॉप)

बड़े मियां छोटे मिया- 66 करोड़ (फ्लॉप)

मिशन रानीगंज- 31 करोड़ (फ्लॉप)

धुरंधर 2 से होगा भूत बंगला को नुकसान?

'धुरंधर 2' से नुकसान को लेकर अक्षय ने हाल ही में रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा, 'भूत बंगला फैमिली के साथ देख सकते हैं. ये फिल्म बच्चे और ऑडियंस के लिए है. वहीं धुरंधर 2 एडल्ट फिल्म है. उसमें एक्शन है. वो बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं. दोनों फिल्मों की रिलीज के बीच भी 3 हफ्ते का समय है. वैसे तो 21 दिन काफी होते हैं. बाकी समय बताएगा.'