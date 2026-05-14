किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा फैंस का ध्यान, मुंबई की सड़कों पर दिखी शानदार SUV

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार फिर अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में मुंबई की सड़कों पर शाहरुख की नई, शानदार और महंगी SUV को देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी नई कार की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल होने लगीं. फैंस भी उनकी इस नई कार को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान पहले से ही लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के शौकीन हैं. साथ ही उनके कार कलेक्शन में पहले से कई जबरदस्त गाड़ियां हैं और अब इस नई SUV की एंट्री से उनका कलेक्शन और शानदार हो गया है.

शाहरुख खान ने ली नई कार

शाहरुख खान की नई कार Cadillac Escalade है, जो अमेरिका की सबसे पॉपुलर और आलीशान फुल-साइज लग्जरी SUV मानी जाती है. कैडिलैक कंपनी भारत में अपनी गाड़ियां नहीं बेचती, इसलिए इस कार को प्राइवेट तरीके से विदेश से इम्पोर्ट कराया गया है. इस दमदार SUV में 6.2 लीटर V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 420 हॉर्सपावर से चलता है. भारत में भारी इम्पोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी की वजह से इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें 38 इंच का कर्व्ड OLED डिस्प्ले, प्रीमियम साउंड सिस्टम, रेफ्रिजरेटर और वेंटिलेटेड मसाज सीटें जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं. भारत में ये SUV बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलती है.

शाहरुख खान का वर्कफ्रंट

वहीं वर्कफ्रंट की बात करें, तो शाहरुख खान आने वाले समय में कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. फैंस उनकी मच अवेटेड फिल्म 'किंग' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पिछले कुछ सालों में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब फैंस उनकी अगली फिल्मों से भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं.

ये भी पढ़ें: वरुण धवन ने 'नो एंट्री 2' फिल्म से किया किनारा, होल्ड हुई फिल्म?