‘राजा शिवाजी’ ने 13वें दिन कर दिया कमाल, वसूल ली अपनी लागत, जानें- टोटल कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 13: ‘राजा शिवाजी’ ने दूसरे बुधवार कर दिया बड़ा कमाल, वसूल ली अपनी पूरी लागत, जानें- 13 दिनों का टोटल कलेक्शन

Raja Shivaji BO Day 13: ‘राजा शिवाजी’ ने दूसरे बुधवार कर दिया बड़ा कमाल, वसूल ली अपनी पूरी लागत, जानें- 13 दिनों का टोटल कलेक्शन

Raja Shivaji BO Day 13: ‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. वहीं रिलीज के 13वें दिन इसने वो कर दिखाया जिसका मेकर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. दरअसल इसने अपनी लागत वसूल कर ली है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 14 May 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख स्टारर फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, खासतौर पर महाराष्ट्र में ये फिल्म जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ ‘राजा शिवाजी’ हर दिन करोड़ों में कमाई कर रही है. हालांकि दूसरे हफ्ते में इसके कलेक्शन में काफी मंदी भी देखी गई लेकिन ये अब लगभग अपना बजट वसूल कर चुकी है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

राजा शिवाजी’ ने 13वें दिन कितनी की कमाई?
कई बड़े कलाकारों से सजी ‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन ही साबित कर दिया था कि ये फिल्म धुआंधार परफॉर्म करेगी और उम्मीद के मुताबिक इस ऐतिहासिक ड्रामा ने न केवल दर्शको का दिल जीत लिया है बल्कि अच्छा कलेक्शन भी कर डाला है. हालांकि इसकी कमाई में वीकडेज में उतार-चढ़ाव भी बना रहा बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर सफल हो चुकी है और इसी के साथ ये हर दिन रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा रही है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘राजा शिवाजी’ की पहले हफ्ते की कमाई 52.65 करोड़ रुपये रही. इसके बाद 8वें दिन फिल्म ने 3.20 करोड़, 9वें दिन 5.60 करोड़, 10वें दिन 6.80 करोड़, 11वें दिन 2.40 करोड़ और 12वें दिन 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1.90 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘राजा शिवाजी’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 75.05 करोड़ रुपये हो गई है.

‘राजा शिवाजी’ ने वसूली लागत
‘राजा शिवाजी’ ने फाइनली रिलीज के 13 दिनों में अपनी लागत आखिरकार वसूल कर ली है. इसे 75 करोड़ के बजट में बनाया गया है और दूसरे बुधवार को यानी 13वें दिन इसने ये आंकड़ा पार कर लिया. इसी के साथ ये फिल्म सेफ जोन में पहुंच गई है और अब ये मुनाफा कमाने में जुट जाएगी.

‘राजा शिवाजी’ के बारे में
रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित ‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन और नेक इरादों पर आधारित एक बायोपिक है. रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में जान फूंक दी है. फिल्म में  संजय दत्त अफजल खान के खतरनाक किरदार में हैं. वहीं अभिषेक बच्चन ने संभाजी शाहजी महाराज का रोल प्ले किया है जबकि  जेनेलिया देशमुख ने महारानी साईबाई के रूप में अभिनय किया है. सलमान खान ने जीवा महाला के रूप में फिल्म में एक स्पेशल कैमियो किया है. यह फिल्म रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल देशमुख की पहली फिल्म है, जिन्होंने युवा शिवाजी का किरदार निभाया है. 

और पढ़ें
Published at : 14 May 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 13: ‘राजा शिवाजी’ ने दूसरे बुधवार कर दिया बड़ा कमाल, वसूल ली अपनी पूरी लागत, जानें- 13 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘राजा शिवाजी’ ने 13वें दिन कर दिया कमाल, वसूल ली अपनी लागत, जानें- टोटल कलेक्शन
बॉलीवुड
किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा फैंस का ध्यान, मुंबई की सड़कों पर दिखी शानदार SUV, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
किंग खान की नई लग्जरी कार ने खींचा फैंस का ध्यान, मुंबई की सड़कों पर दिखी शानदार SUV
बॉलीवुड
'खतरों के खिलाड़ी 15' से पहले जैस्मिन भसीन को मिली फेयरवेल पार्टी, दोस्तों ने दिया खास सरप्राइज
'खतरों के खिलाड़ी 15' से पहले जैस्मिन भसीन को मिली फेयरवेल पार्टी, दोस्तों ने दिया खास सरप्राइज
बॉलीवुड
आलिया भट्ट को कान्स के रेड कार्पेट के वीडियोज की वजह से किया गया ट्रोल, सपोर्ट में आए अली गोनी
आलिया भट्ट को कान्स के रेड कार्पेट के वीडियोज की वजह से किया गया ट्रोल, सपोर्ट में आए अली गोनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Prateek Yadav Death News: प्रतीक की डेथ मिस्ट्री...हो गया खुलासा! | Bharat ki Baat | Aparna Yadav
Abp Report | NEET Paper Leak | Exam Cancelled:पेपर लीक का मास्टरमाइंड शुभम गिरफ्तार!
Gold Silver Price Hike | Sandeep Chaudhary: आम जनता बेहाल, महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सीधा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India LPG Tanker: संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
संकट के बीच भारत के लिए आई गुडन्यूज, LPG ला रहे MV सनशाइन ने पार किया होर्मुज, इंडियन आर्मी कर रही एस्कॉर्ट
पंजाब
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
पंजाब में DA को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बढ़ा विवाद, BJP नेता सुनील जाखड़ ने उठाए सवाल
इंडिया
Weather Forecast: '16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
'16 राज्यों में आंधी-बारिश, 70 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं', मौसम विभाग की चेतावनी
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
विराट कोहली ने रचा नया इतिहास, रोहित शर्मा, MS धोनी सब रह गए पीछे, जानिए रिकॉर्ड के बारे में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसाने वाली गर्मी और लू झेलने के लिए हो जाईए तैयार, 45 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में झुलसाने वाली गर्मी और लू झेलने के लिए हो जाईए तैयार, 45 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, IMD ने दिया अलर्ट
विश्व
जिनपिंग के साथ लंच, टेंपल ऑफ हेवन जाएंगे US प्रेसिडेंट... होर्मुज पर ट्रंप की बात मानेगा 'ड्रैगन' ?
जिनपिंग के साथ लंच, टेंपल ऑफ हेवन जाएंगे US प्रेसिडेंट... होर्मुज पर ट्रंप की बात मानेगा 'ड्रैगन' ?
जनरल नॉलेज
Elon Musk: एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
एलन मस्क के पास कितना कैश, जानें इससे वह खरीद सकते हैं दुनिया का कितना सोना?
नौकरी
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, जानें आवेदन से लेकर सैलरी
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget