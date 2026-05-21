'दृश्यम 3' रिव्यू: दिमाग घुमा देगी मोहनलाल की ये फिल्म, इस बार वो होगा जो सोच नहीं सकते

'दृश्यम' एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसका रीमेक भी हिन्दी में कमाल कर देता है. लोग इंतजार करते हैं कि अजय देवगन इसका रीमेक कब बनाएंगे. मोहनलाल की ये फ्रेंचाइजी अपने कमाल के सस्पेंस और थ्रिल के लिए जानी जाती है. अब मोहनलाल इसका तीसरा पार्ट लाए हैं. ये अभी हिंदी में नहीं आया है. मलयालम, तमिल और तेलुगु में इसे देखा जा सकता है. इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, लेकिन इस बार भी ये फिल्म अपने नाम की साख को ऊंचा करती है और आपको एंड तक हिला डालती है.

कहानी

Georgrkutti यानि मोहनलाल अपने परिवार की उस क्राइम से बचाते आए हैं जो उनसे अनजाने में हुआ. अब वो 'दृश्यम' नाम की एक फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए हैं. फिल्म उन्हीं के परिवार की कहानी है जो उनके साथ हुआ. फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है लेकिन मोहनलाल के परिवार के पीछे फिर कोई पड़ जाता है, जो उन्हें जेल भिजवाना चाहता है. इस बार वो बचेंगे और कैसे बचेंगे. ये आपको थिएटर जाकर देखना होगा.

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कैसी है फिल्म?

फिल्म की शुरुआत सिंपल तरीके से होती है. एक हैप्पी फैमिली और यही इस फिल्म की खासियत है कि इसमें कुछ भी तेजी से नहीं होता. धीरे धीरे ये फिल्म आपको अपनी गिरफ्त में लेती है. इंटरवल तक तो बस बिल्डअप है लेकिन फिर सेकेंड हॉफ में गजब ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और आखिरी 30 मिनट में ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देती है. इस फिल्म के सिग्नेचर स्टाइल में चीज़ें होती हैं और आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाते कि आगे क्या होगा और एंडिंग तो सरप्राइज कर देगी.

फिल्म की खासियत यही है कि ये लाउड नहीं होती, सिंपल तरीके से चलती है लेकिन राइटिंग ऐसी है कि आप पलक नहीं झपका पाते. आपको जानना होता है कि आगे क्या होगा, फर्स्ट हाफ भले बिल्डअप में जाता है जो जरूरी भी है लेकिन सेकेंड हाफ सारी कसर पूरी कर देता है.

एक्टिंग

मोहन लाल ने कमाल का काम किया है, वो फैमिलीमैन लगते हैं. वो अपने एक्सप्रेशंस से ये अंदाजा नहीं लगने देते कि आगे क्या करेंगे. वो इस फिल्म की रीढ़ हैं. मीना ने उनकी पत्नी का किरदार बड़े मैच्योर तरीके से प्ले किया है. Ansiba Hasan ने उनकी बेटी अंजू का किरदार निभाया है और वो काफी अच्छा काम कर गई हैं. Esther Anil दूसरी बेटी बनी हैं और वो भी बढ़िया हैं. सिद्दिकी का काम कमाल का है. मुरली गोपी ने आईपीएस का किरदार अच्छे से प्ले किया है, बाकी के सारे एक्टर अपने रोल में फिट लगते हैं.

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राइटिंग और डायरेक्शन

Jeethu Joseph ने ये दोनों काम कमाल तरीके से किए हैं. राइटिंग दमदार है. वही फिल्म की जान है. डायरेक्शन बहुत अच्छा है.

कुल मिलाकर ये फिल्म जरूर देखिए

रेटिंग - 4 स्टार्स