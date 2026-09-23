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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान

'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान

बिहार के जमुई जिले में हैरेसमेंट केस पर एक्ट्रेस एक्ट्रेस आयशा खान ने रिएक्ट किया है. उन्होंने इसे घिनौना और शर्मनाक बताया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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बिहार के जमुई में 10वीं क्लास की छात्रा और उसके नाबालिग दोस्त के साथ कथित हैरेसमेंट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अब एक्ट्रेस आयशा खान ने भी वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने इसे घिनौना और शर्मनाक बताया है.

क्या बोलीं आयशा खान ?
एक्ट्रेस आयशा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'बिहार में जो हुआ, उसे देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है. सोचिए, कुछ लोगों से घिरे होना, डरे हुए और अपमानित महसूस करना और आसपास खड़े लोगों का आपको देखना और उसका वीडियो बनाना. इसे मोरलिटी कहना बंद कीजिए. संस्कृति के नाम पर उत्पीड़न को छिपाना बंद कीजिए. ये बेहद घटिया और घिनौना है.'

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एक दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में आयशा ने लड़की पर की जा रही मोरल पुलिसिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, 'आपसे सलाह किसने मांगी? मोरल पुलिसिंग करने के लिए किसने कहा? आपको ये राइट किसने दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोरल पुलिसिंग का तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता था. आप कौन हैं? आपसे किसने पूछा?'

आयशा खान ने उठाए सवाल
उन्होंंने आगे लिखा, 'सबसे डरावनी बात ये है कि वहां मौजूद हर कोई वीडियो बना रहा था और उन्हें लगा कि इसे पोस्ट करना भी ठीक है. यानी न डर है, न एहसास और न ही कोई एथिक्स? तो क्या अब इन लोगों को मोरल पुलिसिंग की जरूरत है? यहां मॉन्स्टर को छोड़कर हर कोई समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है?'

बता दें, ये घटना 19 सितंबर को हुई, जब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दो दोस्त जमुई शहर में अपनी कोचिंग क्लास से मोटरबाइक पर निकले. शाम करीब 7 बजे, लौटते समय, युवकों के ग्रुप ने मोरल पुलिसिंग के बहाने उन्हें रोका. इसके बाद उनमें से कुछ ने भद्दी बातें कहीं, लड़के की पिटाई की और लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया, जबकि वे दोनों मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज करवाया गया. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Ayesha Khan
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