'घिनौना और शर्मनाक...' जमुई में नाबालिग लड़की के साथ मॉरल पुलिसिंग पर भड़कीं आयशा खान

बिहार के जमुई में 10वीं क्लास की छात्रा और उसके नाबालिग दोस्त के साथ कथित हैरेसमेंट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अब एक्ट्रेस आयशा खान ने भी वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने इसे घिनौना और शर्मनाक बताया है.

क्या बोलीं आयशा खान ?

एक्ट्रेस आयशा खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'बिहार में जो हुआ, उसे देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है. सोचिए, कुछ लोगों से घिरे होना, डरे हुए और अपमानित महसूस करना और आसपास खड़े लोगों का आपको देखना और उसका वीडियो बनाना. इसे मोरलिटी कहना बंद कीजिए. संस्कृति के नाम पर उत्पीड़न को छिपाना बंद कीजिए. ये बेहद घटिया और घिनौना है.'

एक दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में आयशा ने लड़की पर की जा रही मोरल पुलिसिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, 'आपसे सलाह किसने मांगी? मोरल पुलिसिंग करने के लिए किसने कहा? आपको ये राइट किसने दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोरल पुलिसिंग का तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता था. आप कौन हैं? आपसे किसने पूछा?'

आयशा खान ने उठाए सवाल

उन्होंंने आगे लिखा, 'सबसे डरावनी बात ये है कि वहां मौजूद हर कोई वीडियो बना रहा था और उन्हें लगा कि इसे पोस्ट करना भी ठीक है. यानी न डर है, न एहसास और न ही कोई एथिक्स? तो क्या अब इन लोगों को मोरल पुलिसिंग की जरूरत है? यहां मॉन्स्टर को छोड़कर हर कोई समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है?'

बता दें, ये घटना 19 सितंबर को हुई, जब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले दो दोस्त जमुई शहर में अपनी कोचिंग क्लास से मोटरबाइक पर निकले. शाम करीब 7 बजे, लौटते समय, युवकों के ग्रुप ने मोरल पुलिसिंग के बहाने उन्हें रोका. इसके बाद उनमें से कुछ ने भद्दी बातें कहीं, लड़के की पिटाई की और लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया, जबकि वे दोनों मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज करवाया गया.