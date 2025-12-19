Avatar Fire And Ash X Review: जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' ने जीता लोगों का दिल, बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म'
Avatar Fire And Ash X Review: अवतार: फायर एंड ऐश सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. वहीं जेम्स कैमरून की इस फिल्म का एक्स पर अर्ली रिव्यू भी आ गया है जिसमें इसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है.
अवतार (2009) और अवतार: द वे ऑफ वॉटर (2022) की सफलता के बाद, जेम्स कैमरून तीन साल बाद इस फैंचाइजी की तीसरी फिल्म लेकर आए हैं. उन्होंने इस फ्रैंचाइज़ी की नई फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश के साथ पैंडोरा की दुनिया में वापसी की है. ये मच अवेटेड फिल्म 19 दिसंबर, शुक्रवार को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं इस फिल्म दिन का पहला शो देखने पहुंचे लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी रिव्यू भी शेयर कर दिया है. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है?
अवतार: फायर एंड ऐश का कैसा है सोशल मीडिया रिव्यू?
जैसा कि जेम्स कैमरून की भव्य फिल्म से उम्मीद की जाती है, अवतार: फायर एंड ऐश ने सिनेमाघरों से बाहर निकलते ही ऑनलाइन ज़बरदस्त रिएक्शन बटोरे हैं. दर्शकों ने अपने रिव्यू डिटेल में X (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किए हैं. ज्यादातर रिव्यू में फिल्म की टेक्निकल एक्सीलेंस की सराहना की गई है, जबकि कहानी कहने के तरीके पर राय बंटी हुई है.
एक यूजर ने फिल्म को 10 में से 7 रेटिंग दी और इसके भव्य विजुअल्स की तारीफ करते हुए कहा कि नया फायर क्लैन देखने में शानदार था, लेकिन उसे और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था. दर्शक का मानना था कि कर्नल क्वारिच अभी भी प्रभावी हैं, लेकिन अब इस फ्रैंचाइज़ी को एक नए विलेन की जरूरत है और उन्होंने सजेशन दिया कि अब वरंग को मेन विलेन के रूप में और ज्यादा से एक्सप्लोर किया जा सकता था.
कई यूजर्स ने की तारीफ
वहीं कई यूजर्स ने अवतार फायर एंड ऐश की खूब तारीफ की है. एक ने लिखा, " एक बेमिसाल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अद्भुत कहानी और दृश्य, अवतार फ्रैंचाइज़ी की बेस्ट फिल्म, एकमात्र कमी: कुछ सीन रीपीट हैं और प्रिडक्टेबल हैं. बड़े पर्दे पर देखना मस्ट है, वंस इन ए लाइफटाइम एक्सपीरियंस.”
#AvatarFireAndAsh - 4.5/5 stars 🌟— King (@iamKing1837) December 17, 2025
PEAK CINEMATIC EXPERIENCE.
MINDBLOWING storytelling and visuals, BEST movie in the Avatar franchise. Only downside: some scenes are repetitive and slightly predictable.
A MUST WATCH on the big screen, once in a lifetime experience.#Avatar3 pic.twitter.com/jsVj1S5Pvo
एक अन्य ने लिखा, "अवतार 3, अवतार फायर एंड ऐश बिल्कुल शानदार और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है., आप जलन, क्रोध और तीव्र भावनाओं को महसूस कर सकते हैं. तीसरा भाग तो कमाल का है जेम्स कैमरून ने तो जैसे भगवान का रूप धारण कर लिया हो।.तोरुक माक्टो की एंट्री पीक पर है ऊना चैपलिन ने वरंग के रूप में शानदार अभिनय किया है. इसे IMAX 3D में देखना तो बनता है . 5 में से 5 रेटिंग."
#AvatarFireAndAsh #Avatar3 ~ Absolutely spectacular & mesmerizing🔥 You feel the burns, anger & hard emotions. That 3rd act Holy Shit 🤯 @JimCameron in God mode. Entry of Toruk Makto is Peak elevation😍 Oona Chaplin shines as Varang. Again its a must watch in IMAX 3D🕶 (5☆/5) pic.twitter.com/gWuuSBmGJD— Prince Prithvi (@PrincePrithvi) December 18, 2025
#AvatarFireAndAsh one of my favorite things about this franchise is that Neytiri always showing up to rescue Jake. She’s more than just his knight in a shining armor. Jake truly couldn’t have come this far without her. He’s nothing without Neytiri and he KNOWS that. pic.twitter.com/coZmVClOiy— diagnosed with death (@bltrfvks) December 17, 2025
#AvatarFireAndAsh Review 🍿— Austin Medeiros (@Austin_Medzz) December 19, 2025
Stunning visuals, some good characters moments, the fire tribe is awesome and should have been more of a focus.
Quaritch is good again, but feels over used now, we need a new villain, Varang would have been a better main villain.
7/10 ✅ pic.twitter.com/nyGa6XkgH6
अवतार फायर एंड ऐश को कुछ यूजर्स ने मिक्स्ड रिव्यू दिए हैं.
#AvatarFireAndAsh is another monumental feat, a stunning movie rich in detail and emotion with a plot so dense it becomes difficult to fully grasp on your first watch. Terrific action with outstanding set pieces and some of the most breathtaking visuals ever put to screen mostly… pic.twitter.com/ppdH3BxjjK— The Sietch of Sci-Fi | (@TSoS_) December 18, 2025
#AvatarFireAndAsh First Half— Man of Fiction (@Man_0f_Fiction) December 19, 2025
Better than #AvatarTheWayOfWater
- Emotions Worked Bigtime.👍🏻
- Dialogues are Still Shit🤢
- Characters Are Good.✊🏻
- Ash People Be Like -"OH! Gaanja Gaanja"🤣
- Visuals are Obviously Mind-blowing.🤯
- Threat Feels Real in this.💀
- Water Tribe… pic.twitter.com/RFVI7IDqau
कुछ ने फिल्म को मास्टरपीस बताया है.
masterpiece and one of the best films in history #AvatarFireAndAsh has one of the most epic moments that critiques modern society, when the legend #JakeSully is captured The pathetic humans only think of grabbing their devices and recording video, something of the current reality pic.twitter.com/dJIPSeLtWp— Optimus Prime (@AdanRodrguez12) December 19, 2025
GOAT VISUAL SPECTACLE. 🐐🌊— OTT WEEK 🎥 (@OTTWEEK) December 19, 2025
James Cameron has done it again. #AvatarFireAndAsh is a cinematic masterpiece! Every single frame is literally a wallpaper. 🖼️
VFX/CGI: Next level.
BGM: Absolute chills.
Action: Pure adrenaline.
Rating: ⭐ 4.5/5#Avatar #JamesCameron #Movies pic.twitter.com/txvP9RAIWs
अवतार: फायर एंड ऐश स्टार कास्ट
द वे ऑफ वॉटर के ज्यादातर लीड स्टार्स, जिनमें सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट और क्लिफ कर्टिस शामिल हैं, इस फिल्म में वापस आ चुके हैं. ऊना चैपलिन और डेविड थेवलिस जैसे नए कलाकार पैंडोरा की दुनिया में नई एनर्जी भर देते है.अवतार: फायर एंड ऐश की शूटिंग न्यूजीलैंड में द वे ऑफ वॉटर के साथ-साथ 2017 में शुरू हुई थी और 2020 के अंत तक ये रैपअप हो गई थी. ये अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है.
शानदार प्रचार और सिनेमाघरों में हाउसफुल शो के साथ, आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 'अवतार: फायर एंड ऐश' आने वाले दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.
