हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSpirit First Look: बदन पर पट्टियां, हाथ में शराब, 'स्पिरिट' से प्रभास और तृप्ति के इंटेंस फर्स्ट लुक ने मचा दिया बवाल

Spirit First Look: बदन पर पट्टियां, हाथ में शराब, 'स्पिरिट' से प्रभास और तृप्ति के इंटेंस फर्स्ट लुक ने मचा दिया बवाल

Spirit First Look Poster: संदीप रेड्डी वांगा ने फैंस को नए साल का तोहफा देते हुए प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है. जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 01 Jan 2026 08:17 AM (IST)
प्रभास और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के फैंस का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. नए साल की धमाकेदार शुरुआत करते हुए, वांगा ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' का दिल दहला देने वाला पहला लुक पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी को पहले कभी न देखे गए दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. वांगा ने अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' की तरह ही नए साल की आधी रात को  'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया.

कैसा है 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक पोस्टर
'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक पोस्टर एक डार्क और सीरियस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का हिंट देता है. पोस्टर में  प्रभास अपनी घायल पीठ को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर कई पट्टियाँ बंधी हैं, जबकि तृप्ति डिमरी शांति से उनकी सिगरेट जला रही हैं. 'स्पिरिट' के इस फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

'स्पिरिट' फर्स्ट पोस्टर में प्रभास और तृप्ति का लुक
'स्पिरिट' को पोस्टर में प्रभास के लुक की बात करें तो एक्टर लंबे बालों और घनी दाढ़ी-मूंछ के साथ नज़र आ रहे हैं, जो उनके किरदार की इनटेंसिटी को और बढ़ा देता है. अभिनेता एक हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरा हाथ उनकी कमर पर है, जो काफी इंटेंस लुक दे रहा है. उनकी घायल पीठ उनके हिंसक अतीत और इमोशनल घावों की ओर इशारा करती है, इस पोस्टर के बाद से फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है.

वहीं, तृप्ति डिमरी ने अपने लुक को सादगी से भरा लेकिन काफी इम्प्रेसिव रखा है. ग्रे कलर की साड़ी में तृप्ति काम और कंपोज्ड दिखती हैं. उनके द्वारा प्रभास की सिगरेट जलाने का सीन तस्वीर में एक अजीब सी इंटीमेसी एड कर रहा है, जिससे पोस्टर देखने में अट्रैक्टिव और कहानी के लिहाज से दिलचस्प बन गया है. वहीं 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, “भारतीय सिनेमा… अपने अजनुबाहु/अजनुबाहु को देखें. नये साल 2026 की शुभकामनाएं, स्पिरिट फर्स्ट लुक.” फिल्म के आधिकारिक हैंडल ने आगे लिखा, “आपने पहले जो था उसे पसंद किया. अब उससे प्यार करें जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे… स्पिरिट फर्स्ट पोस्टर, वन बैड हैबिट, प्रभास, संदीप रेड्डी वांगा और तृप्ति डिमरी.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandeep Reddy Vanga (@sandeepreddy.vanga)

'स्पिरिट' के बारे में
इससे पहले, प्रभास के 46वें जन्मदिन के अवसर पर, 'स्पिरिट' के निर्देशक ने फिल्म का ऑडियो टीज़र 'साउंड स्टोरी' जारी किया था. प्रभास और तृप्ति डिमरी के अलावा, फिल्म में विवेक ओबेरॉय, प्रकाश राज और दिग्गज अभिनेत्री कंचना मुख्य भूमिकाओं में हैं. जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म संदीप रेड्डी वांगा द्वारा लिखी गई, एडिट की गई और निर्देशित है. इसका निर्माण भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा ने टी-सीरीज़ फिल्म्स और भद्रकाली पिक्चर्स के बैनर तले किया है.

 

Published at : 01 Jan 2026 08:17 AM (IST)
Embed widget