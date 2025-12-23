जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश बीते हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म ने धुरंधर तो काफी टक्कर दी है मगर फिर भी वो कमाल नहीं दिखा पा रही है. वीकेंड पर अवतार फायर एंड ऐश ने अच्छी कमाई की थी मगर अब ये कमाई सोमवार को काफी कम हो गई है. सोमवार की कमाई के मामले में अवतार धुरंधर से बहुत पीछे रह गई है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है.

अवतार फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. इसके पहले दो पार्ट इंडिया में काफी हिट रहे हैं और तीसरा पार्ट ठीक-ठाक कमाई कर रहा है. फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में अभी समय लगेगा क्योंकि वीकडे में फिल्म की कमाई काफी कम हो गई है.

सोमवार को घट गई कमाई

अवतार फायर एंड ऐश की कमाई सोमवार को एकदम से घट गई है. इतना कलेक्शन कम होने की मेकर्स को भी उम्मीद नहीं होगी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अवतार फायर एंड ऐश ने सोमवार को सिर्फ 8.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जो कि बाकी दिनों की तुलना में काफी कम है.

फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़, दूसरे दिन 22.5 करोड़ और तीसरे दिन 25.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद अब टोटल कलेक्शन 75.75 करोड़ हो गया है. फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में थोड़ा समय लगेगा अगर फिल्म ऐसी ही कमाई करती रही.

धुरंधर ने दी पछाड़

अवतार ने जहां सोमवार को सिर्फ 8.50 करोड़ का कलेक्शन किया है वहीं धुरंधर ने इसकी डबल कमाई कर ली है. फिल्म ने 16.5 करोड़ की कमाई की है. हालांकि कलेक्शन में काफी गिरावट हुई है फिर भी ये फिल्म अवतार से कहीं ज्यादा आगे नजर आ रही है. धुरंधर ने इंडिया में ही अब तक 572 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.

