‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे

बॉलीवुड के रोमांस ऑफ किंग शाहरुख खान ने वीरवार के दिन अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया और Ask SRK Session रखा. इसमें एक्टर ने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया. इन जवाबों में शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ से लेकर बर्थडे प्लान के बारे में बात की.

Ask SRK में फैंस ने पूछे शाहरुख से ये सावल

शाहरुख खान से एक फैन ने कहा, ‘जब ‘दिल से’ रिलीज़ हुई थी तब मैं 15 साल का था और ‘छैयां छैयां’ का जादू हम पर छा गया था. इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं. इसपर एक्टर ने कहा, ‘मैं अपने जन्मदिन वाले हफ़्ते में रिलीज़ होने वाली इन सभी फ़िल्मों के लिए बहुत एक्साइटि रहता हूं. मैं कोशिश करूंगा कि ये सब देखूं. आप भी अपने दोस्तों को ऐसा करने के लिए कहिए और ‘दिल से’ तो वाकई दिल से थी.’

I am so excited for all these films releasing in my birthday week. I am going to try and watch them all….u tell your friends to do the same please. And Dil Se was really Dil Se https://t.co/Rd2UemFAp6 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

शाहरुख खान ने खोला इंटरव्यू ना देने का राज

एक फैन ने एक्टर से पूछा, ‘आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? हमें आपको प्रेस को जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है. तो शाहरुख ने जवाब दिया कि, ‘कहने को कुछ नया नहीं है और पुराने इंटरव्यू भी काफी पुराने हो चुके हैं...हा हा..’

Have nothing new to say….and old interviews have aged well so….ha ha https://t.co/4RGRYSsceE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

क्या है शाहरुख खान बर्थडे का प्लान ?

Ask SRK में एक यूजर ने एक्टर के बर्थडे पर सवाल किया और पूछा सर, इस बार मन्नत पे फैंस को बधाई देने आओगे? तो एक्टर ने मजेदार जवाब दिया और कहा, ‘हां, लेकिन इसके लिए कठोर टोपी पहननी पड़ सकती है..’ एक फैन ने फ्लाइट की तस्वीर शेयर की और कहा, ‘आपका जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई आया हूं.. तो शाहरुख ने रिप्लाई किया, ‘स्वागत है, मिलते हैं 2 तारीख को..’

Welcome see you on 2nd https://t.co/ATMefJGVoD — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

कैसा रहा सुहाना संग काम करने का अनुभव?

शाहरुख खान के एक फैन ने एक्टर से उनकी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर भी सवाल किया. उन्होंने पूछा, ‘ किंग में सुहाना के साथ काम करने के बारे में आपकी भावना को सबसे अच्छे से कौन सा शब्द बयां करता है? इसपर शाहरुख खान ने कहा, ‘अपना सा लगता है...’

Apna apna sa lagta hai…. https://t.co/BMGcEkoXXh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

मन्नत को लेकर क्या बोले शाहरुख?

एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा, ‘सर, आपके जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंच गए हे.. लेकिन रूम नी मिल रहा. मन्नत पे एक रूम मिलेगा क्या सर..’ तो एक्टर ने जवाब दिया, ‘मन्नत में तो आज कल मेरे पास भी कमरा नहीं है....भाड़े पर रह रहा हूं…’

Mannat mein toh mere paas bhi room nahi hai aaj kal….Bhaade pe reh raha hoon!!! https://t.co/WgU3pUepGt — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

लाइफ में किसे प्रायोरिटी देते हैं शाहरुख खान?

इस सेशन में एक फैन ने पूछा, ‘बस एक सवाल, आपके लाइफ की प्रायोरिटी क्या हैं? एक्टर ने कहा, ‘अपने बच्चों के साथ समय बिताना, टफ और हेल्दी रहना ताकि मैं उनका मनोरंजन कर सकूं और इसके अलावा धैर्यवान और लविंग बन सकूं..’

Spending time with my kids….remain tough and healthy so I can entertain….and be generally more patient and loving. https://t.co/GCmOyBOTy7 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

