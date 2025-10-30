हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे

'भाड़े पर रह रहा हूं', शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे

Ask SRK Session: शाहरुख खान आस्क एसआरके सेशन रखा. जिसमें एक बार फिर एक्टर ने अपने फैंस के सावालों का दिलचस्प जवाब दिया. इसके साथ ही कई बड़े खुलासे किए.

By : सखी चौधरी | Updated at : 30 Oct 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के रोमांस ऑफ किंग शाहरुख खान ने वीरवार के दिन अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया और Ask SRK Session रखा. इसमें एक्टर ने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया. इन जवाबों में शाहरुख ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ से लेकर बर्थडे प्लान के बारे में बात की.

Ask SRK में फैंस ने पूछे शाहरुख से ये सावल

शाहरुख खान से एक फैन ने कहा, ‘जब ‘दिल से’ रिलीज़ हुई थी तब मैं 15 साल का था और ‘छैयां छैयां’ का जादू हम पर छा गया था. इतने सालों बाद मैं इसे दोबारा जीने के लिए बेताब हूं. इसपर एक्टर ने कहा, ‘मैं अपने जन्मदिन वाले हफ़्ते में रिलीज़ होने वाली इन सभी फ़िल्मों के लिए बहुत एक्साइटि रहता हूं. मैं कोशिश करूंगा कि ये सब देखूं. आप भी अपने दोस्तों को ऐसा करने के लिए कहिए और ‘दिल से’ तो वाकई दिल से थी.’

शाहरुख खान ने खोला इंटरव्यू ना देने का राज

एक फैन ने एक्टर से पूछा, ‘आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? हमें आपको प्रेस को जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है. तो शाहरुख ने जवाब दिया कि, ‘कहने को कुछ नया नहीं है और पुराने इंटरव्यू भी काफी पुराने हो चुके हैं...हा हा..’

क्या है शाहरुख खान बर्थडे का प्लान ?

Ask SRK में एक यूजर ने एक्टर के बर्थडे पर सवाल किया और पूछा सर, इस बार मन्नत पे फैंस को बधाई देने आओगे? तो एक्टर ने मजेदार जवाब दिया और कहा, ‘हां, लेकिन इसके लिए कठोर टोपी पहननी पड़ सकती है..’ एक फैन ने फ्लाइट की तस्वीर शेयर की और कहा, ‘आपका जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई आया हूं.. तो शाहरुख ने रिप्लाई किया, ‘स्वागत है, मिलते हैं 2 तारीख को..’

कैसा रहा सुहाना संग काम करने का अनुभव?

शाहरुख खान के एक फैन ने एक्टर से उनकी आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर भी सवाल किया. उन्होंने पूछा, ‘ किंग में सुहाना के साथ काम करने के बारे में आपकी भावना को सबसे अच्छे से कौन सा शब्द बयां करता है? इसपर शाहरुख खान ने कहा, ‘अपना सा लगता है...’

मन्नत को लेकर क्या बोले शाहरुख?

एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा, ‘सर, आपके जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंच गए हे.. लेकिन रूम नी मिल रहा. मन्नत पे एक रूम मिलेगा क्या सर..’ तो एक्टर ने जवाब दिया, ‘मन्नत में तो आज कल मेरे पास भी कमरा नहीं है....भाड़े पर रह रहा हूं…’  

लाइफ में किसे प्रायोरिटी देते हैं शाहरुख खान?

इस सेशन में एक फैन ने पूछा, ‘बस एक सवाल, आपके लाइफ की प्रायोरिटी क्या हैं? एक्टर ने कहा, ‘अपने बच्चों के साथ समय बिताना, टफ और हेल्दी रहना ताकि मैं उनका मनोरंजन कर सकूं और इसके अलावा धैर्यवान और लविंग बन सकूं..’

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 30 Oct 2025 04:38 PM (IST)
Shah Rukh Khan Bollywood Ask SRK Session
