अशोक कुमार को याद कर इमोशनल हुए जैकी श्रॉफ, पुण्यतिथि पर किया याद

भारतीय सिनेमा के जाने-माने दिग्गज एक्टर अशोक कुमार की पुण्यतिथि आज यानी 10 दिसंबर को है. अपने समय के बेहद सम्मानित और बहुमुखी कलाकार रहे अशोक कुमार को इस खास मौके पर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जा रहा है. उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में एक्टर जैकी श्रॉफ भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

जैकी श्रॉफ ने अशोक कुमार को किया याद

एक्टर जैकी श्रॉफ ने अशोक कुमार को याद करते हुए इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर एक खास मोंटाज वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में अशोक कुमार के कई यादगार पलों की झलक दिखाई देती है. इसके साथ जैकी ने एक भावुक नोट भी लिखा, 'अशोक कुमार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं.'



कैसे बने एक्टर

एक मशहूर कहावत है, "कितने भी प्लान बना लो, लेकिन जिसके साथ जो होना होता है, वो होकर ही रहता है." ऐसा ही कुछ किशोर कुमार के साथ हुआ था. दरअसल, अशोक कुमार अभिनेता इत्तेफाक से बने थे. अभिनेता के पिता बीते जमाने के वकील थे, तो अशोक भी पिता के बताए हुए रास्ते पर चल दिए, लेकिन वकालत करने के पहले ही साल वे फेल हो गए और पिता के डर से वे अपनी बहन के घर मुंबई चले गए थे. अभिनेता के जीजा उन दिनों बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे. अशोक ने उनसे नौकरी लगवाने की गुजारिश की, और जीजा ने भी उन्हें बॉम्बे टॉकीज में लैबोरेटरी असिस्टेंट का काम दिलवा दिया.

ऐसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

इसी तरह असिस्टेंट का काम करते हुए उन्हें बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने फिल्म ‘जीवन नैया’ में एक्टर का रोल करने को दिया. हालांकि, एक्टर के घरवाले इस बात से काफी खफा थे. दरअसल, उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था. नौबत यहां तक आ गई थी कि एक्टर की जिस लड़की से शादी हो रही थी, वो भी टूट गई थी.

अपने करियर की शुरुआत में तो अशोक कुमार को काफी अच्छा स्टारडम मिला. एक्टर ने अपने करियर में 'अछूत कन्या', 'हावड़ा ब्रिज', 'किस्मत', 'चलती का नाम गाड़ी', 'बंदिनी', 'बंधन', 'झूला' और 'कंगन' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्म 'किस्मत' (1943) ने इतिहास रचा, यह भारतीय सिनेमा में कमाई के मामले में मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म में अशोक कुमार ने एंटी-हीरो का किरदार निभाया था. इस भूमिका ने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया.