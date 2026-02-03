नितेश तिवारी की फिल्म रामायण इस साल की चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है. फिल्म में रणबीर कपूर राम की भूमिका में दिखाई देंगे. शुरुआत में रणबीर कपूर के राम बनने पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. यहां तक कि सोशल मीडिया पर ये डिबेट शुरू हो गया था कि रणबीर कपूर को राम बनना चाहिए या नहीं.

हालांकि, जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और उसमें सेकंड भर के लिए रणबीर कपूर की झलक देखने को मिली तो कई लोगों ने उन पर भरोसा जताया. अब खुद टीवी के राम यानी अरुण गोविल ने उनके लुक की तारीफ की है. पीटीआई से बात करते हुए अरुण गोविल ने रणबीर कपूर के लुक की खूब तारीफ की.

फिल्म बहुत मेहनत से बनाई जा रही है

वो फिल्म में दशरथ की भूमिका में नजर आने वाले हैं. रणबीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा,'नितेश तिवारी की रामायण बहुत अच्छी लग रही है. ये डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर्स और उनकी पूरी टीम की बहुत मेहनत के बाद बनाई जा रही है. फिल्म में लीड रोल में नजर आ रहे रणबीर कपूर काफी अच्छे लग रहे हैं. वो बहुत अच्छे इंसान है. भगवान का किरदार निभाने के लिए आपकी पवित्र आत्मा होनी चाहिए और आप एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए.'

फिल्म की तुलना पर बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा,'जब कोई स्टैण्डर्ड सेट होता है तो वहां तुलना होना स्वाभाविक है और किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तुलना की जा रही है. मेरा मानना है कि भगवान का किरदार निभाने के लिए आपको वैसा दिखना चाहिए. रूप-रंग बहुत जरूरी है. जब लोग आपको देखें तो उन्हें आपमें भगवान दिखना चाहिए और वे सोचें, भगवान ऐसे भी हो सकते हैं.' अरुण गोविल ने प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के संग तुलना होने पर कहा,'रामायण और आदिपुरुष में बहुत अंतर है.'

