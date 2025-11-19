'डायनिंग विद द कपूर्स' में क्यों नहीं हैं आलिया भट्ट? करीना कपूर की बुआ के बेटे ने बताया

'डायनिंग विद द कपूर्स' टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया. हालांकि, इसमें आलिया भट्ट नजर नहीं आईं. इस सीरीज में पूरी कपूर फैमिली एक साथ नजर आने वाली है. रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर, आदर जैन, अरमान जैन, नव्या नवेली नंदा सहित पूरी कपूर फैमिली नजर आएगी.

डायनिंग विद द कपूर्स का हिस्सा क्यों नहीं हैं आलिया भट्ट

हालांकि, ट्रेलर के बाद से आलिया भट्ट की चर्चा होने लगी. फैंस के मन में सवाल था कि आलिया भट्ट इसमें क्यों नहीं हैं. अब बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में अरमान जैन ने बताया कि आखिर आलिया भट्ट इसका हिस्सा क्यों नहीं हैं. अरमान ने कहा, 'आलिया भट्ट किसी और शूट में बिजी थीं. हो सकता है कि मैं थोड़ा फिल्मी साउंड करूं लेकिन राज कपूर कहते थे कि काम पूजा है.'

डायरेक्टर स्मृति मुंद्रा ने अरमान की फीलिंग को के बारे में बात करते हुए और कपूर फैमिली की अपने काम के प्रति डेडीकेशन की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'इस परिवार की ये ही खासियत है. सभी काम के दीवाने हैं और अपने काम से प्यार करते हैं. हमेशा ये समझ बनी रहती है कि हर कोई जितना हो सके साथ होने और प्रायोरिटीज तय करने की कोशिश करता है. उसमें से एक-दो लोग ऐसे भी होते हैं जो काम की वजह से नहीं आ पाते.' फिर अरमान ने कहा- हर फंक्शन में ऐसा होता है, क्रिसमस गेट-टुगेदर, दीवाली गेट-टुगेदर में ऐसा होता है.

डायनिंग विद द कपूर की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. ये 21 नंवबर से स्ट्रीम होगी. इस सीरीज में राज कपूर की लेगेसी को दिखाया जाएगा. ट्रेलर में सभी लोग डायनिंग टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय करते नजर आए और हंसी-मजाक करते दिखे.

बता दें कि कपूर फैमिली फेस्टिव लंच काफी फेमस होते हैं. सभी साथ में मिलकर क्रिसमस लंच करते हैं.