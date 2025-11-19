बॉलीवुड एक्टर्स अपनी डायट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं. वो घंटों-घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और अपनी फिटनेस पर पूरा जोर देते हैं. आज हम आपको एक्टर रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की डायट से जुड़े सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने खुद इस बारे में बात की है.

कैसी है रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की डायट?

उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, 'रणबीर ने जब डायट शुरू की थी तो वो बहुत शरारती थे. वो मुझे बोलते थे कि पूजा तू मेरा मटन बंद करवा रही है. मैं नहीं सुननेवाला हूं. रणबीर को वेजिटेबल जूस भी बिल्कुल पसंद नहीं था. वो कहते थे कि वो नहीं पीएंगे. लेकिन फिर कुछ सालों बाद मैं नीतू कपूर से मिली. उन्होंने बताया कि रणबीर बिना जूस के अब रहते नहीं हैं. लेकिन अब मुझे नहीं पता कि रणबीर फिलहाल कैसी डायट ले रहे हैं.'

आगे पूजा ने कहा कि शाहिद कपूर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं. पूजा ने कहा, 'शाहिद कपूर बहुत डिसिप्लिन वाले हैं. वो एक जैसा खाना खा सकते हैं. वो बहुत सिंपल रखते हैं. बहुत फैंसी नहीं हैं. वो रागी स्टीम बॉल्स खाते हैं. वो ये महीनों तक हर रोज लंच में खा सकते हैं. वो बोर नहीं होते हैं. वो बहुत मेहनती हैं. दीपिका पादुकोण भी बहुत मेहनती हैं.'

एक पुराने इंटरव्यू में शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने बताया कि वो लोग सेम ब्रेकफास्ट करते हैं. मीरा ने कहा था, 'रोज ब्रेकफास्ट में उत्तपम खाते हैं, क्योंकि शाहिद को ये पसंद है. हम इंडिया में हो या बाहर हम उत्तपम, सांभर और चटनी ही खाते हैं.'

वर्क फ्रंट रणबीर कपूर फिल्म रामयण में दिखेंगे. रामायण को नितेश तिवारी बना रहे हैं. इस फिल्म में सई पल्लवी सीता के रोल में हैं और रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने अपनी डायट में काफी चेंज किए थे. उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था. वहीं शाहिद कपूर को फिल्म कॉकटेल 2 में देखा जाएगा.