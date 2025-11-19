हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं

'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की डायट को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि शाहिद कपूर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर्स अपनी डायट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं. वो घंटों-घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और अपनी फिटनेस पर पूरा जोर देते हैं. आज हम आपको एक्टर रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की डायट से जुड़े सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने खुद इस बारे में बात की है. 

कैसी है रणबीर कपूर और शाहिद कपूर की डायट?

उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, 'रणबीर ने जब डायट शुरू की थी तो वो बहुत शरारती थे. वो मुझे बोलते थे कि पूजा तू मेरा मटन बंद करवा रही है. मैं नहीं सुननेवाला हूं. रणबीर को वेजिटेबल जूस भी बिल्कुल पसंद नहीं था. वो कहते थे कि वो नहीं पीएंगे. लेकिन फिर कुछ सालों बाद मैं नीतू कपूर से मिली. उन्होंने बताया कि रणबीर बिना जूस के अब रहते नहीं हैं. लेकिन अब मुझे नहीं पता कि रणबीर फिलहाल कैसी डायट ले रहे हैं.'

आगे पूजा ने कहा कि शाहिद कपूर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं. पूजा ने कहा, 'शाहिद कपूर बहुत डिसिप्लिन वाले हैं. वो एक जैसा खाना खा सकते हैं. वो बहुत सिंपल रखते हैं. बहुत फैंसी नहीं हैं. वो रागी स्टीम बॉल्स खाते हैं. वो ये महीनों तक हर रोज लंच में खा सकते हैं. वो बोर नहीं होते हैं. वो बहुत मेहनती हैं. दीपिका पादुकोण भी बहुत मेहनती हैं.'

एक पुराने इंटरव्यू में शाहिद की पत्नी मीरा राजपूत ने बताया कि वो लोग सेम ब्रेकफास्ट करते हैं. मीरा ने कहा था, 'रोज ब्रेकफास्ट में उत्तपम खाते हैं, क्योंकि शाहिद को ये पसंद है. हम इंडिया में हो या बाहर हम उत्तपम, सांभर और चटनी ही खाते हैं.'

वर्क फ्रंट रणबीर कपूर फिल्म रामयण में दिखेंगे. रामायण को नितेश तिवारी बना रहे हैं. इस फिल्म में सई पल्लवी सीता के रोल में हैं और रणबीर कपूर राम के रोल में हैं. इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने अपनी डायट में काफी चेंज किए थे. उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था. वहीं शाहिद कपूर को फिल्म कॉकटेल 2 में देखा जाएगा.

Published at : 19 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor SHAHID KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
यूटिलिटी
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget