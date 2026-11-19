बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान तीन साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं. अगले महीने उनकी एक्शन से भरपूर फिल्म 'किंग' दुनियाभर में रिलीज होगी. इससे ठीक पहले उनकी साल 2011 की फिल्म 'रा.वन' के सीक्वल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. इस पर अभिनेता अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की. आइए जानते हैं कि सीक्वल की संभावनाओं पर अर्जुन रामपाल ने क्या जवाब दिया है?

अर्जुन के बेटे को पसंद है उनकी फिल्म 'रा.वन'

अर्जुन रामपाल ने हाल ही में वैरायटी इंडिया को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान अभिनेता ने अपनी और शाहरुख खान की साइंस फिक्शन फिल्म 'रा.वन' को लेकर बात की. अर्जुन ने बताया कि उनके बेटे को ये फिल्म काफी पसंद है.

एक्टर ने कहा, 'मेरा मानना है कि ये मूवी अपने वक्त से काफी आगे की थी और इसका कॉन्सेप्ट शानदार रहा. आज भी इसका असर उस वक्त की जनरेशन पर है. मेरे बेटे ने भी ये फिल्म देखी है और ये उसे काफी पसंद आई.'

सीक्वल के सवाल पर कही ये बात

अर्जुन रामपाल से आगे पूछा गया था कि क्या वो 'रा.वन 2' के लिए तैयार है? इस पर अभिनेता ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अभिनेता ने इसके सीक्वल से इनकार भी नहीं किया. उन्होंने कहा, 'ये डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है. इस बारे में फैसला प्रोड्यूसर ही लेंगे. मैं मानता हूं कि इसका सीक्वल बनाया जा सकता है और वो नई जनरेशन को पसंद भी आएगा.'

फ्लॉप निकली थी 'रा.वन'

साल 2011 में आई 'रा.वन' में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया था. उनका एक किरदार गेम डेवलपर शेखर सुब्रमण्यम का और दूसरा सुपरहीरो जी.वन का था. इसमें अर्जुन रामपाल विलेन की भूमिका में नजर आए थे. वही मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी इसका हिस्सा थीं. हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली.

अनुभव सिन्हा ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने भारत में बजट से भी कम 116 करोड़ रुपये का कलक्शन किया था. जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 206 करोड़ रुपये रही.