अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के क्यूट कपल हुआ करते थे. दोनों हमेशा एक-दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते थे. अर्जुन और मलाइका ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था जिसके बाद से दोनों हमेशा साथ में नजर आते थे. मगर अब ये दोनों अलग हो चुके हैं. अर्जुन और मलाइका का ब्रेकअप हो गया है. मगर ब्रेकअप के बाद भी दोनों बहुत ही नॉर्मल दोस्तों की तरह मिलते हैं.

फैंस अर्जुन और मलाइका की शादी का इंतजार कर रहे थे मगर ऐसा हो नहीं पाया. दोनों साल 2024 में अलग हो गए थे. अर्जुन और मलाइका 22 सितंबर को लंबे समय के बाद मिले. जहां पर दोनों ने एक-दूसरे को हग किया. उनके हग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. दोनों ही इस समय अपने काम में बिजी हैं. आइए आपको बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है?

इतनी है अर्जुन कपूर की नेटवर्थ

अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में फिल्म इश्कजादे से कदम रखा था. अपनी पहली फिल्म के बाद ही अर्जुन इंडस्ट्री में छा गए थे. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है. हाल ही में वो सिंघम अगेन में विलेन के किरदार में नजर आए थे. अर्जुन ने फिल्मों और ब्रांड एंडोर्स करके मोटी कमाई की है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन कपूर 85 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. वो एक फिल्म के लिए 5-7 करोड़ चार्ज करते हैं. किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए भी वो मोटी रकम लेते हैं.

मलाइका है ज्यादा अमीर

मलाइका अरोड़ा रियलिटी शोज को जज करती हुई नजर आती हैं. वो रियलिटी शो से मोटी फीस लेती हैं. इसके अलावा वो आइटम सॉन्ग के लिए भी मोटी रकम लेती हैं. सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका अरोड़ा की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ है. वो संपत्ति के मामले में अर्जुन कपूर से ज्यादा अमीर हैं.

