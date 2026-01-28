अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हैं. अब वो एक्टिंग के अलावा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब चैनल पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. अर्चना ने अपनी नई यूट्यूब सीरीज 'प्यार दोस्ती है' में पति परमीत सेठी संग फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात की.

'अर्चना ने परमीत को कहा रेड फ्लैग'

उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया. अर्चना ने कहा, 'आज की Gen Z की भाषा में परमीत रेड फ्लैग थे. लोग ऐसे लड़कों के बारे में ऐसा कहते हैं तो सेटल नहीं हैं और कमाते नहीं हैं. वहीं एक आदमी के लिए एक महिला का उससे बड़ा होना भी रेड फ्लैग था. हमारे पंडित जी ने आपकी कुंडली देखते हुए कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा था कि शुरुआती सालों में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा.'

जब परमीत का बिजनेस हुआ बर्बाद

आगे परमीत ने कहा, 'मैंने एक्सपोर्ट गारमेंट का बिजनेस शुरू किया था. मुझे यूरोप के कुछ अच्छे ऑर्डर मिले. मैंने बेंगलुरु में फैक्ट्री सेट की. सब ठीक जा रहा था लेकिन फिर ऑर्डर कैंसिल हो गए. सभी बड़े ब्रांड्स को नुकसान हुआ. मुझे भी बहुत नुकसान हुआ. सबकुछ खत्म हो गया था. मुझे याद है कि मैंने आपको STD बूथ से फोन किया था और मैं रो रहा था. मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया था. मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या करूं. तो आपने कहा था कि वापस आ जा. आपने मुझे वो सपोर्ट दिया जो बहुत कम लोग देते हैं.'

आगे परमीत ने कहा, 'मैं पूरी तरह से डिप्रेस था उस समय. मैं अपने बेड से बाहर नहीं निकलता था. मुझे याद है कि आपके एक प्रोड्यूसर आए थे और आपने उनसे कहा था कि चेक छोड़ जाइए. अगर ये पास हुआ तो मैं आपको शूटिंग के लिए डेट्स दूंगी. तो मुझे लगा ये अच्छा बिजनेस है. मेरे बिजनेस में पैसा महीनों बाद आता था. तो मुझे एहसास हुआ कि ये बिजनेस (एक्टिंग) में खुद को खर्च किया जा सकता है. ये मुझे आता था. तब मैंने एक्टर बनने का डिसाइड किया.'