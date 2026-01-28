हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जब शादी हुई थी तब परमीत रेड फ्लैग थे', अर्चना पूरन सिंह बोलीं- उनके पास काम नहीं था, बिजनेस बर्बाद हो गया था

'जब शादी हुई थी तब परमीत रेड फ्लैग थे', अर्चना पूरन सिंह बोलीं- उनके पास काम नहीं था, बिजनेस बर्बाद हो गया था

अर्चना पूरन सिंह ने परमीत सेठी से शादी की है. अर्चना और परमीत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल हैं. अब वो एक्टिंग के अलावा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब चैनल पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. अर्चना ने अपनी नई यूट्यूब सीरीज 'प्यार दोस्ती है' में पति परमीत सेठी संग फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात की.

'अर्चना ने परमीत को कहा रेड फ्लैग'

उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया. अर्चना ने कहा, 'आज की  Gen Z की भाषा में परमीत रेड फ्लैग थे. लोग ऐसे लड़कों के बारे में ऐसा कहते हैं तो सेटल नहीं हैं और कमाते नहीं हैं. वहीं एक आदमी के लिए एक महिला का उससे बड़ा होना भी रेड फ्लैग था. हमारे पंडित जी ने आपकी कुंडली देखते हुए कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा था कि शुरुआती सालों में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा.'

जब परमीत का बिजनेस हुआ बर्बाद

आगे परमीत ने कहा, 'मैंने एक्सपोर्ट गारमेंट का बिजनेस शुरू किया था. मुझे यूरोप के कुछ अच्छे ऑर्डर मिले. मैंने बेंगलुरु में फैक्ट्री सेट की. सब ठीक जा रहा था लेकिन फिर ऑर्डर कैंसिल हो गए. सभी बड़े ब्रांड्स को नुकसान हुआ. मुझे भी बहुत नुकसान हुआ. सबकुछ खत्म हो गया था. मुझे याद है कि मैंने आपको STD बूथ से फोन किया था और मैं रो रहा था. मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया था. मैंने आपसे पूछा था कि मैं क्या करूं. तो आपने कहा था कि वापस आ जा. आपने मुझे वो सपोर्ट दिया जो बहुत कम लोग देते हैं.'

आगे परमीत ने कहा, 'मैं पूरी तरह से डिप्रेस था उस समय. मैं अपने बेड से बाहर नहीं निकलता था. मुझे याद है कि आपके एक प्रोड्यूसर आए थे और आपने उनसे कहा था कि चेक छोड़ जाइए. अगर ये पास हुआ तो मैं आपको शूटिंग के लिए डेट्स दूंगी. तो मुझे लगा ये अच्छा बिजनेस है. मेरे बिजनेस में पैसा महीनों बाद आता था. तो मुझे एहसास हुआ कि ये बिजनेस (एक्टिंग) में खुद को खर्च किया जा सकता है. ये मुझे आता था. तब मैंने एक्टर बनने का डिसाइड किया.'

और पढ़ें
Published at : 28 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Parmeet Sethi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Sonmarg: सिर्फ 30 सेकंड..ऐसे आया बर्फीला तूफान मच गई चीख-पुकार! | Weather Alert
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाया कोहराम, मंजर देख कांप उठेंगे! | Weather Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, SC ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget