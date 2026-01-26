23 जनवरी को सनी देओल , वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई है. इस फिल्म को देखना दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. आलम ये है कि बीते 4 घंटों में लाखों के हिसाब से फिल्म के टिकट बिक रहे हैं. सनी देओल की इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, वरुण धवन, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया जा रहा है.इसी बीच हम बॉर्डर 2 को लेकर ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे.आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बॉर्डर 2 में अनुपमा के एक आशिक की धमाकेदार एंट्री होने वाला है.

अनुपमा पर फिदा था यशदीप

अब आप सोचोंगे कि बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान गौरव खन्ना अपने काम में व्यस्त थे.ऐसे में बॉर्डर 2 में वो कैसे दिख सकते हैं. आपको बता दें अनुपमा में अनुज के अलावा भी उसके आशिक थे.यहां हम उसी आशिक के बारे में बात कर रहे हैं.आपको बता दें ये आशिक कोई और नहीं बल्कि यशदीप है जो अनुपमा पर फिदा हो गया था.

Such a masterpiece! Border 2 mein har scene goosebumps deta hai. Everyone killed it – dialogues killer, emotions real! Varun Dhawan fabulous



comeback, Sunny Deol as always powerhouse! Theatre jaake dekho guys, proud feel hoga! 🇮🇳 #Border2Review #Border2" pic.twitter.com/CCNtkTuTiJ — Manisha (@mind2608) January 24, 2026

अनुज को छोड़कर जब अनुपमा अमेरिका गई थी तब वहां पर उसकी मुलाकात यशदीप से हुई थी. शो में यशदीप की भूमिका वकार शेख ने निभाई थी. वकार शेख को बॉर्डर 2 में पाकिस्तानी सैनिक के रोल में देखा जा रहा है. उन्होंने इस रोल में जान डाल दी है. फिल्म के क्लामैक्स में देखने को मिलता है जब वरुण धवन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं.

ठीक उसी वक्त वकार शेख की एंट्री हो जाती है. इस दौरान वरुण धवन को वकार शेख मारने की कोशिश करते हैं.इसी बीच सनी देओल वहां आकर वकार शेख की गर्दन को उड़ा देते हैं.वकार शेख का रोल बेशक फिल्म में छोटा है लेकिन उन्होंने दमदार एक्टिंग की है.

