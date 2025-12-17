'आदित्य धर की जय हो...' रणवीर सिंह की धुरंधर के म्यूजिक पर झूमे अनुपम खेर

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर की धुन पर हर कोई डांस कर रहा है. इस फिल्म की कहानी के साथ इसके म्यूजिक को भी बहुत पसंद किया जा रहा है. खासकर अक्षय खन्ना की एंट्री का सॉन्ग. उस गाने पर तो न जाने कितने लोगों ने रील्स बना दी हैं. जो फिल्म देख चुके हैं वो भी इसके गाने बहुत सुन रहे हैं और बाकी लोगों के भी लूप पर गाने चल रहे हैं. इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने धुरंधर के गानों पर एक वीडियो शेयर की है साथ ही आदित्य धर की तारीफ भी की है.

अनुपम खेर भी धुरंधर के मोड ऑन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं और धुरंधर का गाना सुन रहे हैं.

अनुपम खेर ने की आदित्य धर की तारीफ

वीडियो में अनुपम खेर ने अपनी कार में ना तो कारवां की तलाश है गाना चलाया हुआ है और ड्राइव का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जब सारा देश ‘धुरंधर’ फिल्म और उसके म्यूजिक के जुनून में हो तो मैंने सोचा मैं क्यो नहीं! तो निकल पड़े हम तीन दोस्त (हरमन, अंकुर और मैं) भी एक लंबी ड्राइव पर! आदित्य धर की जय हो.

अनुपम खेर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-बेस्ट एल्बम. सारे गाने जबरदस्त हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- अब फिल्म भी देख लीजिए सर.

धुरंधर की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल नजर आए हैं. खास बात ये है कि ये तीनों ही एक्टर विलेन के किरदार में नजर आए हैं. अब अगले साल फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है.

