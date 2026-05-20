'लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे', अनुपम खेर ने बताया क्यों अब बॉलीवुड में नहीं होती पहले जैसी पार्टीज

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर को हाल ही में उनकी इंडो-कैनेडियन फिल्म 'केलौरी' के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला. इस सफलता के जश्न को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुपम खेर ने बॉलीवुड की बदलते कल्चर पर खुलकर बात की.

अनुपम खेर ने बताया अब क्यों बॉलीवुड में नहीं होती पहले जैसी पार्टीज

उन्होंने कहा कि ट्रोलिंग और सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना के डर ने फिल्म इंडस्ट्री की पहले जैसी रौनक और सोशल लाइफ पर काफी असर डाला है. बॉलीवुड में जश्न और पार्टियों के बदलते कल्चर पर बात करते हुए अनुपम खेर ने निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'मैं अभी अनिल कपूर से बात कर रहा था कि लोग अब अपनी खुशियां और सफलता सेलिब्रेट करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस पर भी लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे.'

'लोग सेलिब्रेट करने से डरते हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'पहले यश चोपड़ा और सुभाष घई की शानदार बॉलीवुड पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा. आज लोग सेलिब्रेट करने से डरते हैं कि कहीं कोई उसमें भी कुछ गलत न निकाल ले. ये डर सही भी है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं. हमें खुद को बदलना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी दुख जरूर होता है.'

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बता दें, एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वो अपनी लाइफ और एक्सपीरियंस से जुडे पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपनी नई फिल्म फ्लिकर का पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी. उन्होंने बताया कि ये उनके करियर की 551वीं फिल्म है.

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'खोसला का घोसला 2' में आएंगे नजर

अनुपम खेर जल्द ही खोसला का घोसला 2 में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म खोसला का घोसला का सीक्वल है. फिल्म में अनुपम खेर, विनय पाठक, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, परवीन डबास और तारा शर्मा की एक्टिंग को काफी सराहा गया था. कॉमेडी के साथ-साथ फिल्म ने प्रॉपर्टी स्कैम और पारिवारिक रिश्तों जैसे मुद्दों को भी शानदार तरीके से दिखाया था.

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