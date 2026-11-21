बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता प्रेम गोविंद सिन्हा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 19 नवंबर को रात करीब 9 बजे मुंबई में आखिरी सांस ली. 20 नवंबर को सुबह 10 बजे वर्सोवा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.

अनुभव सिन्हा अपने पिता के निधन से बेहद दुखी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता की एक तस्वीर शेयर की है. इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक नोट लिखकर अपना दर्द बयां किया है.