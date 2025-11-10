हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट

'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस? अमर कौशिक ने किया रिएक्ट

अनीत पड्डा को फिल्म सैयारा से खूब नेम-फेम मिला. अब वो फिल्म शक्ति शालिनी में दिखेंगी. इस फिल्म में पहले कियारा आडवाणी के नजर आने की खबरें थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Nov 2025 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

मैडॉक की फिल्म 'शक्ति शालिनी' चर्चा में हैं. फिल्म में एक्ट्रेस अनीत पड्डा दिखाई देंगी. फिल्म थामा के साथ मेकर्स ने शक्ति शालिनी का फर्स्ट लुक भी शेयर किया. अनीत के कंफर्म होने से पहले खबरें थीं कि कियारा आडवाणी फिल्म में नजर आएंगी. लेकिन फिर खबरें आईं कि अनीत ने कियारा को फिल्म में रिप्लेस किया. अब डायरेक्टर-प्रोड्यूसर अमर कौशिक ने इस पर रिएक्ट किया है.

अनीत ने किया कियारा को रिप्लेस?

फिल्मीज्ञान से बातचीत में अमर कौशिक ने कहा कि ऐसा कभी नहीं था कि कियारा को फिल्म के लिए साइन किया गया हो. अमर ने कहा, 'कियारा आडवाणी बहुत खूबसूरत एक्टर हैं. ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ था. पता नहीं ये खबर कैसे बाहर आई. मैं हमेशा से कियारा के साथ काम करना चाहता हूं. जब कहानी आप लिख रहे होते हो उसके बाद आप देखते हो कि इस कैरेक्टर के लिए कौन जाता है. मतलब कौन फिट बैठता है. जब सैयारा आई थी तब भी प्रोसेस में ही थे राइटिंग.' 

अमर कौशिक ने आगे कहा, 'कियारा को कभी साइन नहीं किया गया था. ये हमेशा से ऐसे ही था कि कौन होगा. मैं वो ही बोल रहा हूं कि हमको कुछ चीजें पता नहीं होती और बाहर किसको क्या पता होता है पता नहीं और वहां से कोई एक लीक करता है.ट

अमर कौशिक की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है. उनकी फिल्म स्त्री 2, भेड़िया, बाला और स्त्री को फैंस ने भरपूर प्यार दिया. फिल्म स्त्री 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही. 

वहीं अनीत की बात करें तो उन्होंने YRF की फिल्म सैयारा से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो अहान पांडे के अपोजिट रोल में थी. फिल्म सैयारा में अनीत को काफी पसंद किया गया. हर तरफ अनीत की चर्चा हुई. इस फिल्म से पहले अनीत ने कई सारे पॉपुलर एड्स में काम किया है.

Published at : 10 Nov 2025 10:01 AM (IST)
Kiara Advani Aneet Padda
विश्व
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
1971 युद्ध के बाद पहली बार PAK का जंगी जहाज पहुंचा बांग्लादेश, भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश?
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
इंडिया
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
खालिस्तानी समर्थकों की दिलजीत दोसांझ को खुली धमकी- 'शो रद्द कर दो वरना...'
स्पोर्ट्स
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले बल्लेबाज, भारत के दो दिग्गज टॉप 5 बल्लेबाज
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
