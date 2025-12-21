हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिटनेस के लिए अनन्या पांडे ने फॉलो की स्ट्रिक्ट डाइट, फैंस को दी सलाह- 'जो भी बॉडी शेप और साइज है उसे कबूल करें'

फिटनेस के लिए अनन्या पांडे ने फॉलो की स्ट्रिक्ट डाइट, फैंस को दी सलाह- 'जो भी बॉडी शेप और साइज है उसे कबूल करें'

Ananya Panday On Strict Diet: अनन्या पांडे ने लड़कियों को सलाह दी है कि उन्हें अपनी बॉडी साइज को कॉन्फिडेंस के साथ अपनाना चाहिए. एक्ट्रेस ने इस दौरान अपनी फिटनेस और डाइट के बारे में भी बात की.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Dec 2025 10:27 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आमतौर पर बॉडी कॉन्फिडेंस को लेकर खुलकर बात करती नजर आती हैं. फैंस एक्ट्रेस अदाओं के साथ-साथ उनकी फिटनेस के भी दीवाने हैं. इन दिनों अनन्या अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच उन्होंने लड़कियों की बॉडी में आने वाले बदलाव और पीरियड्स को लेकर अपनी राय दी है.

ब्रूट इंडिया के साथ एक हालिया इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने कहा- 'मैं हमेशा से इस बात पर खुलकर बोलती रही हूं कि हमें कॉन्फिडेंस की मजबूत फीलिंग्स रखनी चाहिए और हम चाहे जिस भी शेप और साइज में हों, कॉन्फिडेंस से भरे रहना चाहिए. एक लड़की होने के नाते, आपकी बॉडी में कई बदलाव आते हैं. हर महीने आपको पीरियड्स होते हैं और पेट फूला हुआ महसूस होता है.'

फिटनेस के लिए अनन्या पांडे ने फॉलो की स्ट्रिक्ट डाइट, फैंस को दी सलाह- 'जो भी बॉडी शेप और साइज है उसे कबूल करें

'मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में...'
अनन्या पांडे आगे कहती हैं- 'हम कई अलग-अलग दौर से गुजरते हैं, इसलिए मैं हमेशा इस बारे में खुलकर बात करती रही हूं. जैसे आज मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी ज्यादा टाइट नहीं पहनना चाहती. मैं सिर्फ जींस पहनूंगी और जितना हो सके आराम से रहने की कोशिश करूंगी. मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत ईमानदारी से बोलती हूं. मैं तस्वीरों को ज्यादा एडिट या टचिंग नहीं करती.'

फिटनेस के लिए अनन्या पांडे ने फॉलो की स्ट्रिक्ट डाइट, फैंस को दी सलाह- 'जो भी बॉडी शेप और साइज है उसे कबूल करें

फिटनेस के लिए अनन्या पांडे ने फॉलो की स्ट्रिक्ट डाइट
अनन्या पांडे ने आगे अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में अपने स्लिम फिगर को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'फिल्म तू मेरी मैं तेरा की बात करें तो, सब कहते हैं कि अरे वाह, तुम कितनी फिट दिख रही हो. और मैं कहती हूं कि हां, मैंने इसके लिए मेहनत की है. ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही ऐसी हूं. मुझे बहुत सख्त डाइट फॉलो करनी पड़ी और मैं हर दिन वर्कआउट करती थी. अब मुझे किसी रोल के लिए एक खास तरह से दिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने खाने का पूरा एंजॉय कर रही हूं.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 10:25 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
