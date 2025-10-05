अमृता सिंह का ग्लैमरस अंदाज, सारा और इब्राहिम अली खान संग स्पेन की शादी में बिखेरा जलवा

फिल्मी करियर
वही अगर वर्कफ्रंट कि बात करें तो, अमृता सिंह ने बॉलीवुड में बेताब फिल्म से सनी देओल के साथ डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने मेरा धर्म, खुदगर्ज़, मर्द, नाम और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में काम किया. थोड़े समय के ब्रेक के बाद, वो 2005 में कलयुग से एक्टिंग में लौट आईं. बाद में वह 2 स्टेट्स, हिंदी मीडियम, बदला और हीरोपंती 2 जैसी फिल्मों में नजर आईं.
सारा अली खान को आखिरी बार अनुराग बसु की मेट्रो इन डिनो में देखा गया. इस फिल्म में अनुपम खेर, निना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल, आदित्य रॉय कपूर और फातिमा सना शेख भी मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके अलावा आगे सारा आयुष्मान खुराना के साथ पति, पत्नी और वो 2 में नजर आएंगी.
वहीं, इब्राहिम अली खान ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत नादानियां फिल्म से की. इसके बाद वह सरजमीन में नजर आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इब्राहिम अगली बार कुणाल देशमुख की फिल्म दिलेर में दिखाई देंगे.