अमृता सिंह का ग्लैमरस अंदाज, सारा और इब्राहिम अली खान संग स्पेन की शादी में बिखेरा जलवा

एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड कर रही हैं. सारा ने हाल ही में अपने फैंस के साथ स्पेन ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

बता दें कि सारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. यहां एक्ट्रेस अपनी लाइफ की हर अपडेट शेयर करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने अकाउंट इंस्टाग्राम पर कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. जहां वह एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थीं. उनके साथ उनकी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम अली खान भी थे. फैंस अब भी इस लीजेंड एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

सारा ने कैप्शन में लिखा

तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा- ज़िंदगी एक पल है.

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

फैंस का प्यार

जैसे ही सारा ने ये तस्वीरें शेयर कीं, उन्हें ढेरों लाइक और कमेंट्स मिलने लगे. फैंस ने अलग अलग तरह के कमेंट करके उनकी तस्वीरों को प्यार दिया. एक फैन ने लिखा, "मेरा पसंदीदा ट्रियो बिल्कुल शानदार लग रहा है", तो दूसरे ने कहा, "वो अपनी उम्र के हिसाब से शानदार लग रही हैं". एक और फैन ने लिखा, "वो जैसे बढ़ती उम्र में और भी खूबसूरत हो रही हैं! उनकी हर तस्वीर में खुशियां झलकती हैं".