दिवाली के त्योहार पर इस बार सिर्फ पटाखों और लाइटों की रोशनी नहीं होगी बल्कि थिएटर्स में भी डबल धमाका होने वाला है. दरअसल फेस्टिवल वीक में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्म का नाम शामिल है और इनकी रिलीज डेट क्या है.

थामा - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ का है. फिल्म में वो रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. ये दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है. जिसमें वैंपायर की कहानी के दिखाई जाएगी. ‘थामा’ दिवाली के दिन यानि 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे.

एक दीवाने की दीवानियत - आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ की टक्कर हर्षवर्दन राणे की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ से होने जा रही है. ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. जिसका टाइटल ट्रैक पहले ही दर्शकों की जुबां पर चढ़ चुका है. फिल्म में हर्षवर्धन राणे पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद भी आ रही है. फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

डूड - तमिल फिल्म ‘डूड’ भी दिवाली के हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म को कीरतीस्वरन ने डायरेक्ट किया है. इसमें ममिता बैजू और प्रदीप रंगनाथन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटिड है.





बाइसन - इनके अलावा तमिल की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘बाइसन’ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. ये भी 17 अक्टूब को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन जैसे स्टार्स अहम रोल निभाएंगे. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा नोट छापने में कामयाब हो पाती है.





