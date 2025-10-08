एक्सप्लोरर
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, F1 ट्रैक पर कार रेसिंग के साथ एंजॉय किया वॉटर स्पोर्ट्स
Sonakshi Sinha At Abu Dhabi: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पति संग अबू धाबी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. देखें कपल के वेकेशन की झलकियां.
सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल आजकल अबू धाबी में अपना वेकेशन रोमांचक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर की जिसमें दोनों को कार रेसिंग और वॉटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते देखा गया. आप भी देखिए तस्वीरें
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Jatadhara
बॉलीवुड
7 Photos
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, वॉटर स्पोर्ट्स के साथ किया कार रेसिंग
बॉलीवुड
10 Photos
'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' फेम सयानी गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, लुक्स से बटोरती हैं सुर्खियां
बॉलीवुड
7 Photos
'बेबी डॉल' गाने वाली सिंगर का ट्रांसफॉर्मेशन देख परेशान हुए फैंस, पूछा- चेहरे को क्या हो गया?
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
बॉलीवुड
10 Photos
नोरा फतेही की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 'थामा' की आइटम गर्ल का फिगर देख आहें भरते हैं फैंस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कहीं बड़ी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, वॉटर स्पोर्ट्स के साथ किया कार रेसिंग
बॉलीवुड
10 Photos
'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' फेम सयानी गुप्ता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, लुक्स से बटोरती हैं सुर्खियां
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion