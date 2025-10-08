F1 ट्रैक पर स्पोर्ट्स कार रेसिंग के बाद कपल ने पानी में भी कई एडवेंचर किए. सोनाक्षी सिन्हा द्वारा शेयर किए गए विडियोज में देखा गया कि कपल अबू धाबी में सुपर कार्स के साथ वॉटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'जटाधर' की लेकर चर्चा में हैं जो 7 नवंबर को रिलीज होगी.