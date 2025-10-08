हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, F1 ट्रैक पर कार रेसिंग के साथ एंजॉय किया वॉटर स्पोर्ट्स

अबू धाबी में सोनाक्षी सिन्हा ने पति संग बिताए खूबसूरत पल, F1 ट्रैक पर कार रेसिंग के साथ एंजॉय किया वॉटर स्पोर्ट्स

Sonakshi Sinha At Abu Dhabi: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पति संग अबू धाबी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. देखें कपल के वेकेशन की झलकियां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Sonakshi Sinha At Abu Dhabi: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पति संग अबू धाबी में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. देखें कपल के वेकेशन की झलकियां.

सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल आजकल अबू धाबी में अपना वेकेशन रोमांचक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर की जिसमें दोनों को कार रेसिंग और वॉटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते देखा गया. आप भी देखिए तस्वीरें

1/7
सोनाक्षी सिन्हा ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पति जहीर इकबाल संग कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में दोनों को अबू धाबी में काफी एंजॉय करते देखा जा सकता है.
सोनाक्षी सिन्हा ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पति जहीर इकबाल संग कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में दोनों को अबू धाबी में काफी एंजॉय करते देखा जा सकता है.
2/7
एक्ट्रेस ने पिक्चर्स और वीडियोज में दोनों के इन हसीन लम्हों को फैंस के साथ भी शेयर किया है. अब कपल की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
एक्ट्रेस ने पिक्चर्स और वीडियोज में दोनों के इन हसीन लम्हों को फैंस के साथ भी शेयर किया है. अब कपल की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.
3/7
इस तस्वीर में अभिनेत्री ने ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड आउटफिट में स्पोर्ट्स कार के सामने पोज करते हुए नजर आ रही हैं. व्हाइट स्नीकर्स में उनका ये कैजुअल लुक वाकई कोई भी उनपर अपना दिल हार बैठेगा.
इस तस्वीर में अभिनेत्री ने ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड आउटफिट में स्पोर्ट्स कार के सामने पोज करते हुए नजर आ रही हैं. व्हाइट स्नीकर्स में उनका ये कैजुअल लुक वाकई कोई भी उनपर अपना दिल हार बैठेगा.
4/7
अगली तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा के पति की है जहां वो भी हेलमेट पहने पूरी सेफ्टी के साथ कैजुअल अंदाज में नजर आएं. दोनों ने अपने इस वेकेशन में कार रेसिंग करते हुए काफी एंजॉय किया.
अगली तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा के पति की है जहां वो भी हेलमेट पहने पूरी सेफ्टी के साथ कैजुअल अंदाज में नजर आएं. दोनों ने अपने इस वेकेशन में कार रेसिंग करते हुए काफी एंजॉय किया.
5/7
अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस भी पूरी सेफ्टी के साथ कार रेसिंग के लिए तैयार बैठी हैं. हेलमेट पहन थम्स अप करते हुए उन्होंने पोज भी दिया है. वायरल फोटोज में देखा जा सकता है कि कपल ने इस बार अपने वेकेशन में काफी एंजॉय किया है.
अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस भी पूरी सेफ्टी के साथ कार रेसिंग के लिए तैयार बैठी हैं. हेलमेट पहन थम्स अप करते हुए उन्होंने पोज भी दिया है. वायरल फोटोज में देखा जा सकता है कि कपल ने इस बार अपने वेकेशन में काफी एंजॉय किया है.
6/7
इन सभी एक्टिविटीज को करते हुए एक्ट्रेस ने अपने पति जहीर इकबाल को भी बखूबी कैप्चर किया है. F1 ट्रैक पर एक्ट्रेस के पति ने भी बेहतरीन तरीके से सुपर कार ड्राइव किया. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ही ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस भी अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं.
इन सभी एक्टिविटीज को करते हुए एक्ट्रेस ने अपने पति जहीर इकबाल को भी बखूबी कैप्चर किया है. F1 ट्रैक पर एक्ट्रेस के पति ने भी बेहतरीन तरीके से सुपर कार ड्राइव किया. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ही ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस भी अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं.
7/7
F1 ट्रैक पर स्पोर्ट्स कार रेसिंग के बाद कपल ने पानी में भी कई एडवेंचर किए. सोनाक्षी सिन्हा द्वारा शेयर किए गए विडियोज में देखा गया कि कपल अबू धाबी में सुपर कार्स के साथ वॉटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'जटाधर' की लेकर चर्चा में हैं जो 7 नवंबर को रिलीज होगी.
F1 ट्रैक पर स्पोर्ट्स कार रेसिंग के बाद कपल ने पानी में भी कई एडवेंचर किए. सोनाक्षी सिन्हा द्वारा शेयर किए गए विडियोज में देखा गया कि कपल अबू धाबी में सुपर कार्स के साथ वॉटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'जटाधर' की लेकर चर्चा में हैं जो 7 नवंबर को रिलीज होगी.
Published at : 08 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Jatadhara

