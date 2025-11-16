हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकामिनी कौशल के निधन से दुखी अमिताभ बच्चन, बोले- एक-एक करके सभी हमें छोड़कर जा रहे

कामिनी कौशल के निधन से दुखी अमिताभ बच्चन, बोले- एक-एक करके सभी हमें छोड़कर जा रहे

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन पर अमिताभ बच्चन ने एक भावुक पोस्ट लिखा है. उन्होंने अपने ब्लॉग में उन्हें याद किया और बताया कि उनका क्या कनेक्शन था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल के निधन के बाद अपनी भावनाएं साझा कीं. कामिनी कौशल का मुंबई में 98 साल की उम्र में निधन हो गया. अपने ब्लॉग में अमिताभ ने उनके सिनेमा में योगदान और उनके परिवार और अपने परिवार के बीच सालों से चले आए खास रिश्ते को याद किया.

कामिनी कौशल के लिए अमिताभ बच्चन का पोस्ट
उन्होंने लिखा, "पुराने समय की एक प्यारी पारिवारिक दोस्त, जब देश में विभाजन नहीं हुआ था. कामिनी कौशल जी, एक महान कलाकार और आइकॉन, जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया और हमारे साथ आखिरी समय तक रहीं." अमिता ने कहा कि कामिनी का निधन फिल्म जगत के लिए "एक और बड़ी क्षति" है. 

एक्टर ने आगे बताया कि कामिनी कौशल की बड़ी बहन उनकी मां की बहुत करीबी दोस्त थीं, 'कामिनी जी की बड़ी बहन बहुत करीबी दोस्त थीं. वो क्लासमेट्स थीं. और एक ही तरह सोचने वाली बहुत ही खुशमिजाज दोस्त थीं. बड़ी बहन का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और उस समय की परंपरा के मुताबिक, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उनकी शादी उनके जीजा जी (बड़ी बहन के पति) से कर दी गई थी.'

‘उन्होनें अपने भावुक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “एक बहुत ही प्यारी, गर्मजोशी भरी, स्नेही और प्रतिभाशाली कलाकार ने 98 साल में हमें छोड़ दिया. एक यादगार युग चला गया, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि मित्रों के समूह के लिए भी. एक-एक करके सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं. यह एक बेहद दुखद समय है, जो अब केवल प्रार्थना से भरा है.”


कामिनी कौशल के निधन से दुखी अमिताभ बच्चन, बोले- एक-एक करके सभी हमें छोड़कर जा रहे

98 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कामिनी कौशल का अंतिम संस्कार शनिवार को वर्ली क्रिमेटोरियम में उनके करीबी परिवारजनों की मौजूदगी में किया गया. उनके बड़े बेटे विधुर ने परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं.

कामिनी कौशल 1940, 1950 और 1960 के दशकों की सबसे प्रिय एक्ट्रेसेस में से एक थीं. उन्होंने अशोक कुमार, राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कुमार व धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम किया. उनकी पहली फिल्म प्रसिद्ध ‘नीचा नगर’ (1946) थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था. इस फिल्म ने पहले कान्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता और यह अब तक की एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसे पामे डी’ओर मिला है. कमिनी कौशल ने कई सालों तक फिल्मों में काम किया और अपने आखिरी समय तक एक्टिव रहीं. उनकी आखिरी फिल्म 2022 में आई आमिर खान और करीना कपूर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ थी.

Published at : 16 Nov 2025 10:40 AM (IST)
Kamini Kaushal Amitabh Bachchan
