Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKBC 18 की शूटिंग के दौरान फिसल गए थे अमिताभ बच्चन, घुटने में लगी थी चोट

KBC 18 की शूटिंग के दौरान फिसल गए थे अमिताभ बच्चन, घुटने में लगी थी चोट

'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अमिताभ बच्चन ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी. इस वजह से उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत हुई. उन्हें मोनोलॉग भी बैठकर बोलना पड़ा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Sep 2026 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के लेटेस्ट एपिसोड में बताया कि शो की शूटिंग के दौरान वो फिसल गए थे. इसकी वजह से उनके घुटने में चोट लग गई थी. वो शो में आमतौर पर खड़े होकर मोनोलॉग बोलते हैं लेकिन चोट लगने की वजह से उन्हें बैठकर मोनोलॉग बोलना पड़ा.

शो में अक्सर अमिताभ बच्चन दौड़ते हुए एंट्री लेते हैं और फिर खड़े होकर मोनोलॉग बोलते हैं. लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में वो शो में आए और आकर सीट पर बैठ गए. उन्होंने कहा, 'आमतौर पर मैं मोनोलॉग खड़े होकर बोलता हूं. लेकिन आज मेरे घुटने में चोट लगी है. कल शूटिंग के दौरान मैं फिसल गया था और मेरे घुटने में चोट लग गई थी.' इसी के साथ अमिताभ ने बताया कि उनके बाएं घुटने में चोट लगी. फिर अमिताभ ने बताया कि ये चोट इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
पूजा भट्ट संग मारपीट के आरोपों पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- प्रोपेगेंडा और बदनामी थी
पूजा भट्ट संग मारपीट के आरोपों पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- प्रोपेगेंडा और बदनामी थी
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
कल्याणी प्रियदर्शन मुंबई में हुईं शिफ्ट, फिल्म 'प्रलय' के लिए ले रही एक्शन ट्रेनिंग
कल्याणी प्रियदर्शन मुंबई में हुईं शिफ्ट, फिल्म 'प्रलय' के लिए ले रही एक्शन ट्रेनिंग
बॉलीवुड
'अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ न बोले', गोविंदा के सपोर्ट में कुब्रा सैत
'अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ न बोले', गोविंदा के सपोर्ट में कुब्रा सैत

अमिताभ ने कहा कि वो कंटेस्टेंट को होस्ट करने के लिए खड़े होंगे. लेकिन मोनोलॉग बैठकर बोलेंगे. क्योंकि उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही है. फिर ऑडियंस ने उनकी जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना की. हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बेटे संग रिश्तों को लेकर लिखा. उन्होंने लिखा, 'पिता पुत्र दोनों एक मंच पर बैठे, विचार अलग हो चाहे, लेकिन मंजिल एक ही है.'

अमिताभ बच्चन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अमिताभ बच्चन के हाथ में कई प्रोजेक्ट्स हैं. 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन बहुत एक्टिव हैं और लगातार काम कर रहे हैं. अब अमिताभ बच्चन सेक्शन 84 में नजर आएंगे. इस कोर्टरूम ड्रामा को  Ribhu Dasgupta डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में डायना पेंट, निमृत कौर और अभिषेक बनर्जी जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है. 

ये भी पढ़ें- कल्याणी प्रियदर्शन मुंबई में हुईं शिफ्ट, फिल्म 'प्रलय' के लिए ले रही एक्शन ट्रेनिंग

इसके अलावा अमिताभ बच्चन को फिल्म कल्कि 2898 एडी में देखा जाएगा. फिल्म में वो 'अश्वत्थामा' के रोल में दिखेंगे. फिल्म के पहले पार्ट में भी अमिताभ नजर आए थे. पहले पार्ट में अमिताभ के अलावा प्रभास, दीपिका पादिकोण, कमल हासन जैसे स्टार्स दिखे थे. सेकेंड पार्ट का दीपिका पादुकोण हिस्सा नहीं हैं. इसके अलावा एक्टर 'आंखें 2' में भी दिखेंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पूजा भट्ट संग मारपीट के आरोपों पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- प्रोपेगेंडा और बदनामी थी
पूजा भट्ट संग मारपीट के आरोपों पर रणवीर शौरी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- प्रोपेगेंडा और बदनामी थी
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1 Live: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
लाइव अपडेट्स: रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
कल्याणी प्रियदर्शन मुंबई में हुईं शिफ्ट, फिल्म 'प्रलय' के लिए ले रही एक्शन ट्रेनिंग
कल्याणी प्रियदर्शन मुंबई में हुईं शिफ्ट, फिल्म 'प्रलय' के लिए ले रही एक्शन ट्रेनिंग
बॉलीवुड
'अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ न बोले', गोविंदा के सपोर्ट में कुब्रा सैत
'अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ न बोले', गोविंदा के सपोर्ट में कुब्रा सैत
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिनपिंग के सबसे खास की पहचान आ गई बाहर, जानें कौन हैं
जिनपिंग के सबसे खास की पहचान आ गई बाहर, जानें कौन हैं "झोउ होंग्जू"?
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: विष्णुदेव साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, फिल्म 'हनुमान अंश' को किया टैक्स फ्री
छत्तीसगढ़: विष्णुदेव साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, फिल्म 'हनुमान अंश' को किया टैक्स फ्री
क्रिकेट
406 के चेज में शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा का शतक, खास सेलिब्रेशन से लूटी महफिल
406 के चेज में शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा का शतक, खास सेलिब्रेशन से लूटी महफिल
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
शिक्षा
अग्निवीरों के लिए 2 राज्यों से गुड न्यूज, नौकरी के लिए हुए नए ऐलान 
अग्निवीरों के लिए 2 राज्यों से गुड न्यूज, नौकरी के लिए हुए नए ऐलान 
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget