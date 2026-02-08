अमिताभ बच्चन ने हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर पोस्ट शेयर किया. इंडिया ने इस मैच में इंग्लैंड को 100 रन के अंतर से हराया. उन्होंनेे देश को नंबर 1 वर्ल्ड कहा. साथ ही एक घटना का जिक्र किया.

अमिताभ बच्चन ने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में सालों पुरानी याद शेयर की हैं. उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बारे में बताया. अमिताभ ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्टर ने बताया कि उन्हें फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था.

अमिताभ ने लिखा, 'जब मैं फ्लाइट में था, मैंने नोटिस किया कि न्यूजपेपर में मेरी फिल्म का एक फोटोग्राफ था. मुझे भाषा समझ नहीं आ रही थी. मैंने एयरहोस्टेस से कहा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा कि ये एक इंडियन फिल्म का पोस्टर है. पेपर पर मेंशन था कि एक्टर उनके देश में आ रहे हैं. लेकिन जब मैं लैंडिंग की तो सरप्राइज रह गया.'

भीड़ में घिर गए थे अमिताभ बच्चन

आगे अमिताभ बच्चन ने कहा, 'लो मुझे घेरे हुए थे. मेरा चलना भी मुश्किल था. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को मुझे वहां से निकालना पड़ा और एयरपोर्ट से बाहर लाना पड़ा. वो मुझे सीधे होटल ले गए.'

आगे अमिताभ ने बताया कि वहां के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा, जिसकी हेडिंग से वो परेशान हो गए थे. उसकी हेडिंग थी, 'इस 3RD वर्ल्ड कंट्री के 3RD रेटेड एक्टर को इतनी अटेंशन क्यों दी जा रही है.' अमिताभ ने लिखा- पर्सनल क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है. 3RD रेटेड एक्टर स्वीकार है. लेकिन इंडिया को 3RD वर्ल्ड कंट्री कहना मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे बहुत दुख हुआ.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं आज ये साफ तौर पर फिर से कह रहा हूं. U19 क्रिकेट — भारत, वर्ल्ड चैंपियन. ब्लाइंड, महिला, पुरुष क्रिकेट- सभी वर्ल्ड चैंपियन. हम नंबर वन हैं. दुनिया में पहले नंबर पर. अब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं हैं. हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं.'