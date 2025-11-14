हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडड्रीम गर्ल की इमेज को कैसे बरकरार रखती हैं हेमा मालिनी, खाने-पीने से लेकर एक्सरसाइज तक का राज खुद बताया

ड्रीम गर्ल की इमेज को कैसे बरकरार रखती हैं हेमा मालिनी, खाने-पीने से लेकर एक्सरसाइज तक का राज खुद बताया

Hema Malini Fitness Secrets: हेमा मालिनी भले ही अब एक्टिंग में सक्रिय ना हो, लेकिन अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों पर राज करती हैं. आज इसी का सीक्रेट हम आपके लिए लेकर आए हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 14 Nov 2025 06:59 PM (IST)
हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल का खिताब मिला हुआ है. एक्ट्रेस अब 77 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस किसी यंग एक्ट्रेस से कम नहीं है. आज भी फैंस उनकी एक झलक देख दीवाने हो जाते हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक्ट्रेस की सुंदरता का राज लेकर आए हैं. जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने खुद ही एक इंटरव्यू में किया था. जानिए वो कैसे इस उम्र में भी खुद को यंग बनाए रखती हैं.

हेमा मालिनी ने बताया अपना फिटनेस सीक्रेट

दरअसल हेमा मालिनी कुछ सालों पहले आप की अदालत शो में पहुंची थी. इस शो पर एक्ट्रेस ने ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ के भी कई दिलचस्प किस्से ऑडियंस के साथ शेयर किए. इसी बीच जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि वो अपनी ड्रीम गर्ल वाली इमेज को कैसे मेंटेन करके रखती हैं, तो एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस का राज बताया. उन्होंने कहा, ‘वैसे तो ये भगवान की कृपा है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

मेंटेन रहने के लिए योगा और डांस करती हैं एक्ट्रेस

हेमा मालिनी ने बताया कि, ‘मैं एक्टिंग के अलावा डांस करती हूं. तो अगर आप स्टेज पर जाते हैं, उसके लिए एक परफेक्ट फिगर भी मेंटेन करना पड़ता है. उसके लिए मैं जितनी  होता पाती है एक्सरसाइज करती हूं. इसके अलावा योगा भी करती हूं. इन दोनों के अलावा मैं अपने खाने का भी खूब ध्यान रखती हूं. ऐसे कभी नहीं होता कि मैं कुछ भी खा लूं. अगर इस उम्र में मेरे जैसा दिखना है. तो सब लोग डांस करें.’

धर्मेंद्र से की है हेमा मालिनी ने शादी

बता दें कि हेमा मालिनी ने 70 से लेकर 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर खूब राज किया था. इस दौरान एक्ट्रेस ने हर बड़े हीरो संग काम किया और सुपरहिट फिल्में दी. इसी बीच उनकी मुलाकात दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र से हुई और दोनों में प्यार हो गया था. उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे. फिर उन्होंने हेमा से दूसरी शादी रचाई थी. इस शादी से एक्टर के दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुई.

Published at : 14 Nov 2025 06:59 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Bollywood
