क्या है 370 रुपये बिरयानी विवाद? जिस पर मचा हुआ है तगड़ा बवाल

What Is 370 Rs Biryani Controversy: जाने-माने स्टैंडअप कॉमेडियन और 'बिग बॉस' फेम प्रणित मोरे के शो की एक '370 रुपये बिरयानी' वाली क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसमें एक लड़का अपनी डेट के बारे में बताता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि इस दौरान लड़के ने कुछ ऐस कह दिया जिससे उसकी जमकर फजीहत हो रही है और इसे लेकर प्रणित मोरे भी निशाने पर आ गए हैं. इस मामले पर सोशल मीडिया पर लोग भड़ास निकाल रहे हैं. वहीं जानी-मानी हस्तियां भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं.

क्या है 370 रुपये बिरयानी विवाद?

दरअसल हाल ही में हिमांशु जांगड़ा नाम का एक 22-23 साल का लड़का जो गुरुग्राम में वेब डेवलपर का काम करता था वो प्रणित के शो में पहुंचा था. इस दौरान उसने बताया था कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने उसके लिए चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन, हिमांशु ने जो आगे कहा उसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. आगे जब लड़की ने हिमांशु से कहा कि वो उसे घर छोड़ दे तो उसने अपने पैसे वसूलने की बात कहते हुए अपनी खराब और गंदी नीयत उजागर कर दी.

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हिमांशु जांगड़ा ने आगे कहा कि जब उसने अपनी फीमेल फ्रेंड पर 370 रुपये खर्च किए तो बदले में वो उसका फिजिकली फायदा उठाना चाहता था. उसने लड़की की गर्दन पकड़ कर किस करना शुरू किया था. इसके आगे हिमांशु ने और भी आपत्तिजनक बातें कही. इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद मचा हुआ है. इस मामले पर हिमांशु के साथ-साथ लोग प्रणित को भी लताड़ रहे हैं. क्योंकि उनका कहना है कि वीडियो तो उनके ही इंस्टाग्राम हैंडल से डाला गया है और वो इसे रोक सकते थे. विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया है. वहीं प्रणित ने भी मामले पर माफी मांग ली थी.

हिमांशु को नौकरी से निकाला, इंस्टाग्राम एकाउंट किया बंद

हिमांशु जांगड़ा गुरुग्राम स्थित डिजाइन कंपनी स्टारविक डिजाइन में वेब डेवलपर का काम करता था. हालांकि आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद उसे कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है. इस विवाद पर उसने माफी भी मांगी थी और अपना इंस्टाग्राम एकाउंट भी डिएक्टिव कर दिया था. हालांकि उसे लोगों की जमकर खरी खोटी सुनने को मिली और उसकी अब तक जमकर फजीहत हो रही है.

प्रणित मोरे ने भी मांगी माफी

प्रणित मोरे भी इस विवाद को लेकर चर्चा में है. क्योंकि ये सब कुछ उनके शो पर और उनके सामने हुआ था. हैरानी की बात ये है कि हिमांशु को रोकने और उसका विरोध करने के बजाय प्रणित इसका समर्थन करते रहे और उसके आपत्तिजनक कमेंट्स पर हंसते रहे. इतना ही नहीं फिर उन्होंने शो की इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया. बाद में आलोचनाएं झेलने के बाद इस मामले में प्रणित ने भी माफी मांग ली और कहा कि दर्शकों की राय मेरी अपनी राय नहीं है.

370 रुपये बिरयानी विवाद पर भड़कीं कुशा कपिला

एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं से एक खास अपील की है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'महिलाओं से आग्रह है कि वे घटिया कॉमेडी की खुलकर आलोचना करें. कृपया डरें नहीं. बकवास किया है तो उसे जमकर लताड़ें. इस तरह का क्लिप अपलोड करना आपकी मर्ज़ी है. कुछ चुटकुले सुनाना और उन्हें अपने चैनल पर दिखाना आपकी मर्ज़ी है. वैसे, ये कॉमेडी नहीं है. ये रिएक्शन पाने के लिए बनाया गया कंटेंट है. मुझे बहुत खुशी है कि इतनी सारी महिलाएं इसकी आलोचना कर रही हैं.'

'मैं अपने पैसों से बिरयानी ऑर्डर करके खाऊंगी...'

कुशा ने आगे लिखा, 'बहुत अच्छा लग रहा है! बहुत मजा आ रहा है! आज मैं अपने पैसों से बिरयानी ऑर्डर करके खाऊंगी.' बता दें कि इस मामले में हिमांशु और प्रणित दोनों माफी मांग चुके हैं. हालांकि इसके बावजूद कुशा ने प्रणित की आलोचना की है और कहा कि आप ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि ये लोगों का रिएक्शन था. क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका था और आपको महिलाओं पर किए जा रहे ऐसे कमेंट्स पर चुप नहीं रहना था.

साक्षी शिवदासानी बोलीं- घटिया और घिनौना

मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साक्षी शिवदासानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'प्रणित मोरे कहते हैं कि 'मेरे दर्शकों की राय मेरी अपनी सोच नहीं है', लेकिन उन्होंने उस क्लिप को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया क्योंकि उन्हें ये बहुत फनी लगा कि डेट पर पैसे चुकाने वाला कोई आदमी ये सोचता है कि उसने उस महिला के साथ सोने का अधिकार खरीद लिया है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'और फिर जिस कंपनी में वो आदमी काम करता है, उसने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमें आत्म-चिंतन करना चाहिए और बदलना चाहिए. जबकि इस अजीब और बड़े आदमी में न तो सोचने-समझने की इच्छा है और न ही बदलने की; वह सोचता है कि डेट पर पैसे चुकाने के बदले उसे सेक्स मिलना चाहिए. ये इस बात का सबूत है कि पुरुषों को नतीजे इसलिए भुगतने पड़ते हैं क्योंकि महिलाएं आवाज़ उठाती हैं, न कि इसलिए कि पुरुषों को लगता है कि कुछ गलत है. इसलिए किसी को भी आपको यह कहकर गुमराह न करने दें कि 'यह कोई बड़ी बात नहीं है', और इससे भी ज़रूरी बात, किसी को भी आपको ये कहकर गुमराह न करने दें कि 'सभी पुरुष ऐसे नहीं होते'. वैसे, यह बहुत ही घटिया और घिनौनी बात है.'